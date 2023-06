Nesprávny znalecký posudok dokáže ničiť životy. Deje sa to opakovane, niekedy mi pripomínajú veštenie, hovorí advokát

Sudca sa často spoľahne len na posudok.

ZÁHORIE. Znalecké posudky častokrát zohrávajú na súdnych pojednávaniach dôležitú úlohu. Niekedy sa práve vďaka nim obvinení vyhnú väzeniu alebo napríklad súd zverí deti do opatery násilníkovi. Deje sa to opakovane.

Advokát Matúš Kanis povedal, že znalecké posudzovanie mu pripadá, ako veštenie z kávy a znalcom chýba vzdelanie. "Spravia sadu diagnostických testov, diagnostický rozhovor a tam sa to začína aj končí," povedal.

Nedávno sme informovali o prípade, kedy znalkyňa dokonca poprela domáce násilie napriek množstvu dôkazov.

Jaroslava Martinková, bývalá znalkyňa s mnohoročnou praxou, vyzdvihla dôležitosť dôkazov.

Barbora Burajová z Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie vysvetlila, že by bolo dobré, keby vykonávanie znaleckej praxe podliehalo transparentnosti.

Znalkyňa násilie poprela napriek dôkazom

Do redakcie prišla kópia rozsudku, kde išlo o prípad násilníka, otca detí, ktorý manželku opakovane bil, škrtil, ťahal za vlasy, fackal ju a vulgárne jej nadával. Rovnaké správanie aplikoval aj v ďalšom vzťahu.

Viac o tomto prípade nájdete tu: Manželku opakovane fyzicky a vulgárne napádal. Trest mu znížili, znalkyňa domáce násilie poprela Čítajte

Znalkyňa so 40-ročnou psychologickou praxou, ktorá tento prípad posudzovala, v znaleckom posudku poprela, že by v domácnosti prebiehalo domáce násilie, napriek lekárskym záznamom, záznamom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či oznámeniam na polícii. Súd mu trest znížil z jedenástich rokov na deväť. Odvolal sa totiž na spomínaný znalecký posudok

Podľa znalkyne obeť nevykazovala znaky týranej osoby. U obete nezistili žiadne psychiatrické diagnózy ani to, že by bol opis udalostí produktom fantázie.

Znalkyňa dokonca uznala, že obžalovaný je pod vplyvom alkoholu agresívny a alkohol má dopad na jeho sociálne neprijateľné správanie. Súd síce disponoval množstvom dôkazov, rozhodol však v prospech násilníka.

Timotej Lauko z ministerstva spravodlivosti vysvetlil, čo hovorí vyhláška. "Znalec má v prípade podozrenia z domáceho násilia postupovať takým spôsobom, aby možné obete domáceho násilia neboli vystavované riziku sekundárnej viktimizácie," zhrnul.

Túto teóriu priamo z praxe potvrdila psychologička a bývalá znalkyňa Jaroslava Martinková, ktorá potvrdila, že vždy prihliadala na dôkazy.

"Nikto nie je neomylný a keď sa nejaký znalec tak tvári, tak si myslím, že je to zle a mal by mať viac pokory. Počas mojej praxe, keď tam bola indícia, ktorá hovorila o možnej psychopatológii a nebola som si istá, vždy som požiadala na konzultáciu psychiatra," povedala s tým, že však existuje množstvo poctivých znalcov.

Niekoľko ďalších oslovených súdnych znalcov sa odmietlo k téme vyjadrovať.

Nie je to ojedinelý prípad, práve naopak

Podľa advokáta Matúša Kanisa, ktorý sa intervencii proti domácemu násiliu aktívne venuje, k takýmto situáciám dochádza často. Násilníci niekedy ani trest nedostanú.

"Celé znalecké dokazovanie, či už vo veciach týrania blízkej a zverenej osoby alebo rôzne sexualizované násilie, mi často pripadá, ako veštenie z kávovej usadeniny. Spravia sadu diagnostických testov, diagnostický rozhovor a tam to začína aj končí," vysvetlil.

Podľa jeho slov, znalec mnohokrát zostavuje znalecký posudok vtedy, keď už má poškodená osoba za sebou rok alebo dva psychoterapie a s terapeutom nikto nekomunikuje.

Zle vyhotovený znalecký posudok môže niekomu zničiť život

Sudcovia podľa advokáta často nepoužijú svoj sedliacky rozum, ale spoľahnú sa iba na to, čo je v posudku. Môžu tým v niektorých prípadoch napríklad zničiť život dieťaťu.

"Každý takýto prípad je fatálny. Stáva sa, že znalec povie o obeti, že nemá syndróm týranej ženy. Ja však stále neviem, čo je to syndróm týranej ženy. Keď sa niečo volá syndróm, je to v národnej klasifikácii chorôb, no nič takéto oficiálne neexistuje. Napriek tomu sa to policajti stále pýtajú. Znalec, napriek tomu, že vie o neexistencii takéhoto syndrómu, sa naň odvoláva," povedal.