Ukrajinskí väzni na Slovensku žiadajú milosť od prezidentky, chcú ísť bojovať za svoju vlasť

Uväznenie je podľa odborníka považované za štvrtú najstresujúcejšiu udalosť v živote človeka, no napríklad „prevádzač“ Andriy Chumakov chce ísť radšej do vojny.

BRATISLAVA. Večerné správy pred istým časom odvysielali reportáž o tom, že máme na Slovensku ukrajinských väzňov, ktorí by chceli ísť bojovať za svoju vlasť. Jeden z nich je dokonca vo výkone trestu za prevádzačstvo. Niekoľko mužov požiadalo prezidentku Čaputovú o milosť. Situáciu zhodnotil úrad väzenskej a justičnej stráže po konzultácii s Jurajom Zajacom, väzenským psychológom a Zuzana Čaputová.

Ísť bojovať do vojny je pre väzňov podľa odborníka slobodné rozhodnutie, na rozdiel od pobytu vo väzení. Nie je však aj to, ako sa dostali do väzenia, následkom slobody rozhodovania? Pocity väzňov sa pokúsila priblížiť psychologička Jana Gajdošová.

Z bezpečia do vojny?

Andriy Chumakov, na Slovensku väznený Ukrajinec, túži ísť bojovať do vlasti. Aj napriek tomu, že je aktuálne „zdanlivo“ v bezpečí za múrmi väznice. „Teraz je v mojej rodnej krajine vojna, ja by som chcel požiadať, aby mi prezidentka umožnila chrániť moju vlasť a rodinu,“ napísal.

Zbor väzenskej a justičnej stráže vypracoval po overení skutočností a kolektívnej konzultácii stanovisko k aktuálnej situácii. Monika Kacvinská, hovorkyňa ZVJS vysvetlila, že pokiaľ hovoríme o tom, že človek vo väzení je v podstate „v bezpečí“, musíme si uvedomiť, že v tomto prostredí sú v zmysle zákona obmedzené niektoré základné práva a slobody.

„Uväznenie je považované za štvrtú najstresujúcejšiu udalosť v živote človeka