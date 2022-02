V darovaní krvi som vždy videl hlbší zmysel, hovorí rekordman

Štefan Valovič stihol darovať krv neuveriteľných 117 krát.

SKALICA. Pandémia COVID-19 zasiahla aj darovanie krvi. Už v prvom pandemickom roku 2020 poklesol počet darovaní krvi v skalickej nemocnici o viac ako 300 odberov.

Postupne sa ale situácia stabilizuje, v roku 2021 už nebol pokles natoľko výrazný, čoho dôkazom je aj 126 prvodarcov. Rekordmanom v oblasti darovania je pán Štefan Valovič zo Skalice, ktorý daroval krv neskutočných 117 krát. O aktuánej situácii infomovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.

Systém darovávania krvi je založený na objednávaní darcov na konkrétny čas. Režimové preventívne opatrenia, ktoré transfuziologické pracovisko zaviedlo, pomáhajú vytvárať zásoby potrebnej krvi a súčasne ňou neplytvať.

„Pri nedostatku určitej krvnej skupiny sú darcovia ochotní prísť darovať krv po našej telefonickej výzve. Pre dosiahnutie hospodárneho nakladania s krvou a aby sme zabránili hromadeniu osôb na našom pracovisku, zaviedli sme individuálne telefonické objednávanie darcov krvi na konkrétny deň,“ uviedol garant zodpovedný za výrobu transfúznych liečiv Gabriela Temerová s tým, že v roku 2021 vykonala nemocnica 2111 odberov krvi a najžiadanejšia bola vždy tá krvná skupina, ktorá práve chýbala.

Celkovo darovali v roku 2021 darcovia v skalickej nemocnici 950 litrov krvi pri dodržiavaní platných protiepidemických opatrení.

Darováva už od vojny

Skalica má aj svojho rekordmana. Štefan Valovič je darcom, ktorý stihol za svoj život darovať krv neuveriteľných 117 krát. Má krvnú skupinu A1 Rh pozitív a je držiteľom Kňazovického plakety za 100 bezplatných odberov krvi.

Ocenenia za darcovstvo krvi (zdroj: FNsP Skalica)

„Moje darcovstvo krvi začalo v podstate tak nevedome. Dostal som sa k tomu, keď som bol ako mladík na vojne. Vôbec som predtým nevedel a neuvažoval o tom, že sa dá darovať krv. No a tak od mojich mladých čias som začal postupne chodiť pravidelne na odbery krvi. Spočiatku len jedenkrát či dvakrát za rok, neskôr každé 3 mesiace. Nuž a bolo mi dopriate takto pravidelne darovať krv až do mojich 63 rokov. Nielenže som počas týchto rokov pomohol ľuďom, ktorí to potrebovali, ale taktiež som vždy vďaka tomu poznal svoj zdravotný stav. V darovaní krvi som vždy videl hlbší zmysel, vždy ma hrial dobrý pocit pomoci a spolupatričnosti. No trápi ma, že v našej spoločnosti si darcov krvi toľko nevážime a nedostáva sa im toľko pozornosti za to, že je niekto ochotný darovať pre ostatných kúsok seba bez nároku na nejakú odmenu. Verím, že pre novú generáciu darcov krvi sa situácia aspoň trochu zmení a budeme si ich za toto gesto pre spoločnosť viac vážiť, pretože to nie je samozrejmosťou. Prajem teda všetkým transfúznym staniciam, nech majú veľa zdravých darcov krvi," vyjadril svoj postoj k darcovstvu pán Štefan Valovič, ktorý začal s darovaním vo veku 18 rokov, za dobu svojho tzv. púšťania žilou v prospech iných daroval pacientom nemocnice viac ako 50 litrov krvi a svoj posledný odber v skalickej nemocnici podstúpil počas pandémie v máji 2020.

Skalická nemocnica realizuje momentálne odbery dobrovoľných darcov krvi dva dni v týždni, vždy v pondelok a v utorok na základe objednania. V skupine očkovaných je podľa typu vakcíny darcovi odobratá krv najskôr 14 až 28 dní po vakcinácii.

Po prekonaní covid infekcie môže darca absolvovať odber najskôr 28 dní po ukončení karantény alebo po skončení príznakov ochorenia. Po prekonaní inej ako covid infekcie môže darca darovať 14 dní po úplnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby). Ak sa u darcu po darovaní krvi objavia príznaky respiračného ochorenia alebo sa preukáže koronavírusová infekcia, darca musí neodkladne informovať navštívené odberové pracovisko.