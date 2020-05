Matúšovi Chropovskému je vzorom brankár Vojtěch Vorel

Senický odchovanec zbieral skúsenosti aj v príprave s A-mužstvom.

8. máj 2020 o 9:24 Martina Radošovská

SENICA. FK Senica vo svojej mládežníckej akadémii vychováva množstvo mladých talentovaných hráčov. Jedným z nich je nepochybne aj brankár Matúš Chropovský, ktorý pôsobí v kategórii U19.

S mladým senickým gólmanom sme sa rozprávali o tom, ako vníma obdobie nútenej futbalovej prestávky pre pandémiu koronavírusu, aký bol po športovej stránke minulý rok, ale aj čo by chcel vo futbale dosiahnuť.

Vyťažiť maximum

Koronavírus zasiahol do športového diania a výrazne ho ovplyvnil. Futbalistov vyhnal z ihrísk, zrušil všetky tréningy či zápasy a uzavrel športoviská. Aj keď prvá fáza uvoľňovania opatrení priniesla pre športovcov zmeny, ich návrat do bežného režimu ešte chvíľu potrvá.

„Táto situácia je ťažká pre každého športovca. Zo dňa na deň nám zrušili všetky tréningy, ako aj zápasy. Napriek tomu sa snažím zlepšovať a z tejto situácie vyťažiť maximum. Nedokážeme to nijako ovplyvniť, treba len rešpektovať a dodržiavať nariadenia a byť zodpovední,“ podelil sa so svojim pohľadom na situáciu 17-ročný brankár.

„Od trénerov sme dostali individuálny tréningový plán, takže veľkú časť dňa mi zaberie tréning. Potom sa zaoberám školou, keďže nám učitelia posielajú on-line úlohy, ktoré treba robiť. Snažím sa pomáhať aj doma, či už s domácimi prácami, alebo v záhrade,“ pokračoval Matúš Chropovský, ktorý počas pandémie trénuje na záhrade, beháva v lese alebo chodí na bicykli do prírody.

Brankár Matúš Chropovský. (zdroj: FK Senica)

Vzor má aj v A-mužstve

Futbalu sa začal venovať ako osemročný. „V športe ma od začiatku veľmi podporovali moji rodičia. Pred futbalom som skúšal rôzne športy, ktoré by ma mohli baviť. Medzi ne patrilo karate, ktoré mi vydržalo len tri týždne, neskôr to bol hokej, kde sme počas letnej prípravy hrávali aj futbal. Práve vtedy ma futbal oslovil a začal som nad ním premýšľať. K môjmu rozhodnutiu mi pomohla iniciatíva nášho známeho, trénera brankárov Branislava Valjenta, ktorý povedal, že mám výškové predpoklady byť brankárom a že mám vyskúšať prísť na prvý tréning. Samozrejme, hneď ma to chytilo a tak sa začala moja futbalová cesta,“ porozprával o svojich začiatkoch Matúš Chropovský, ktorý má brankársky vzor aj priamo v klube FK Senica.

Jeho prvým vzorom je nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen. „Podľa mňa má všetko, čo by mal mať perfektný brankár. Okrem toho je mojím vzorom aj Vojtěch Vorel, ktorý mi ukazuje, že ťažkou prácou a trpezlivosťou môžete dosiahnuť všetko, čo chcete. Je technicky výborne vybavený a keďže spolu občas trénujeme, je to pre mňa dobrá škola,“ prezradil mladý brankár.

Minulú sezónu bol Matúš Chropovský v Senici súčasťou kategórie U17, ktorá si v konečnej tabuľke vybojovala štvrté miesto a vyslúžila si tak ocenenie Športovec roka za rok 2019 od mesta Senica v kategórii kolektívov.

Matúš Chropovský (zdroj: FK Senica)

Úspešná sezóna

„Sezóna v U17 bola skvelá. Hlavne začiatok sezóny bol pre nás ako “malú” Senicu vynikajúci. Boli sme perfektný kolektív na čele s výbornými trénermi Rudolfom Bílym a Jozefom Joniakom. Verím, že by sme mohli byť aj vyššie, ale druhú časť sezóny museli niektorí hráči chodiť vypomáhať na zápasy s U19, takže sa to kombinovalo, ako sa len dalo. V každom prípade som rád, že “malá” Senica skončila na 4. mieste medzi top slovenskými mužstvami,“ zaspomínal na úspešný ročník.

V aktuálnej sezóne je Matúš už pevnou súčasťou dorasteneckej kategórie U19. Ako dodáva, prechod do tejto kategórie pre neho nebol veľkou zmenou. „Už v mladších ročníkoch som chytával pár zápasov za starších, takže som približne vedel, do čoho ideme. Avšak, keďže máme asi najmladšie mužstvo v lige, zápasy hrávame väčšinou proti o rok starším a skúsenejším hráčom, čo sa niekedy odzrkadľuje aj na výsledkoch,“ pokračoval gólman.

Celkovo rok 2019 vníma po individuálnej stránke ako veľmi prínosný. „Bola to úspešná sezóna. Veľa cenných skúseností mi dal reprezentačný brankársky kemp na začiatku roka, ktorého som bol súčasťou. Zapájal som sa do tréningových jednotiek A-mužstva a skoro celú letnú prípravu som absolvoval s mužmi, čo mi určite dalo tiež veľmi veľa,“ zhodnotil Matúš Chropovský.

A čo je podľa mladého brankára základom k úspechu? „Najdôležitejšou vecou je hlava, pretože tam sa všetko deje. Brankár musí byť na ihrisku neustále koncentrovaný a sebavedomý. Aj sekundový výpadok koncentrácie môže byt osudový. Ďalšou dôležitou vecou je preniesť naučené veci z tréningu do zápasu.“ Matúš Chropovský penalty často chytáva, no ísť si jednu kopnúť ho moc neláka. „Penaltu by mal kopať niekto, kto ich má natrénované a verí si v zápase. Ja ich skôr rád chytávam,“ dodal úsmevne mladý brankár, ktorý by sa chcel v budúcnosti stať profesio-nálnym futbalistom a reprezentovať svoju krajinu.

Matúš veľkú časť svojho voľného času venuje aktivitám okolo futbalu, okrem toho sa však rád bicykluje, pláva, hrá tenis a v zimných mesiacoch snouborduje či hrá hokej.