Režisér Peter Weinciller: Malacky majú veľký divadelný potenciál

Slovenské divadlo zarezonovalo aj v zahraničí.

21. dec 2019 o 8:42 Peter Matula

MALACKY. Človek nájde šťastie v živote, keď môže robiť to, čo ho skutočne napĺňa. Pre Petra Weincillera je poslaním divadlo. Režisér, pedagóg a umelecký vedúci Teatra Colorato porozprával o Malackách, práci i živote. Informácie priniesla Lucia Wernerová z mesta Malacky.

Teatro Colorato vzniklo ešte počas štúdia z iniciatívy mladých umelcov, ktorí chceli svoje nadšenie pretaviť do niečoho vlastného. Colorato znamená farebnosť, a tá je zastúpená v prevedení aj žánroch. Sviežosť, s ktorou spracúva napríklad tvorbu P. O. Hviezdoslava, láka aj mladšie ročníky. „Diváci bývajú milo prekvapení, keď Hviezdoslavove diela, ktoré v škole nemuseli, po našom predstavení nielen pochopia, ale si ich aj zaľúbia.“ hovorí P. Weinciller.

Zlatá hviezda festivalu v Cannes

Počas vyše desaťročného pôsobenia divadelníci navštívili takmer celé Slovensko a Česko, mnoho hier odohrali vo Francúzsku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku i v Anglicku. „Predstavenia majú úspech doma i vonku. Slovenské divadlo má šancu zarezonovať i v medzinárodnom kontexte,“ vysvetľuje režisér. V lete tohto roku vystúpili na medzinárodnom divadelnom festivale v Cannes, odkiaľ si za predstavenie Louis Braille odniesli najvyššie ocenenie, Zlatú hviezdu.

Teatro v Malackách

Zlatom ocenenú inscenáciu mohli Malačania vidieť počas festivalu Zejdeme sa na Hambálku. „Spolupráca s MCK Malacky ma veľmi teší. V Kultúrním domečku sme hosťovali už viackrát a verím, že príležitosti sa ešte nájdu,“ hovorí.

Pôsobenie svetovo uznávaného režiséra v našom meste pri Colorate nekončí. Aktívne sa venuje mladým ako pedagóg literárno-dramatického odboru na tunajšej základnej umeleckej škole. „Mesto má veľký divadelný potenciál, pretože sa tu sústreďuje okrem Malaciek i veľa talentov z okolitých miest a obcí. Kým napríklad v Bratislave sa talentované deti roztratia, tu je talent oveľa koncentrovanejší,“ vysvetlil.

Študenti pod vedením skúseného divadelníka dosahujú presvedčivé výsledky. V silnej konkurencii súčasnej divadelnej scény vystupujú Malačania s inscenáciou Krivoprísažník, ktorá vznikla na námet P. O. Hviezdoslava. Zarezonovala v divadelnom svete, čo potvrdzuje najvyššie umiestnenie z krajskej prehliadky umeleckého prednesu a divadelnej poézie i hlavná cena z celoštátnej prehliadky v Dolnom Kubíne, odkiaľ si divadelníci priviezli nomináciu na vrcholnú divadelnú prehliadku - Scénickú žatvu. Krivoprísažníka študenti odohrali aj na 53. ročníku Akademického Prešova a získali Osobitnú cenu za scénickú miniatúru.

Nebeská reklamná agentúra

Mladí umelci sa predstavili aj s hrou Nebeská reklamná a informačná agentúra. Tá poukazuje na každodenný svet plný absurdít. Inscenácia získala delené 2. miesto z 12 prihlásených súborov v súťaži amatérskeho divadla Stretnutie s Táliou. Porota ocenila moderné stvárnenie námetu v súčasnom jazyku, humor a dynamiku hry.

Medzi najväčšie pedagogické talenty P. Weincillera patrí Nikoleta Palkovičová, ktorá s prednesom básne Nový svet uspela v niekoľkých súťažiach. Prvé miesto si odniesla z krajskej prehliadky umeleckého prednesu a divadelnej poézie v Modre, zvíťazila na celoštátnom kole Hviezdoslavovho Kubína a druhé miesto si vyrecitovala na Medzinárodnom festivale poézie vo Valašskom Meziřičí. Odborníci vyzdvihujú jej verbálny prejav a zvládnutie náročného textu.

Učiteľ je právom hrdý aj na svojich ostatných žiakov: „Som veľmi rád, že sa nám darí a chodíme po súťažiach. Niektorí študenti sa toho roku dostali aj na konzervatóriá.“ Prednesy ocenili porotcovia popredných slovenských i českých súťaží. Úspešný divadelný rok skončila malacká ZUŠ na festivale TvorBA, ktorý je prehliadkou najlepších umeleckých súborov. „Prial by som si, aby mladým divadelníkom zostala ľahkosť a taliansky nadhľad. Divadlo ani seba netreba brať príliš vážne. Na našej práci je krásne, že sa celý život hráme,“ odkázal študentom.

Slovenské divadlo má úroveň

Inšpiráciu režisér hľadá na cestách aj v literatúre. Do svojich hier často vkladá i duchovné hodnoty. „Naše predstavenia sú výnimočné tým, že na ne môžete pozvať dieťa i starú mamu. Nestane sa, že by sa niekto pohoršil.“ vysvetľuje režisér, keď spomíname lacný humor a vulgárnosť súčasných filmov a seriálov. Cieľom divadelníka nikdy nebolo vypredávať obrovské sály. Namiesto komerčnej istoty stavil na kvalitu. „Dobré divadlo bolo vždy elitnou záležitosťou. My sa snažíme, aby diváci odišli z predstavenia vždy čímsi obohatení,“ uzavrel Peter Weinciller.