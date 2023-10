V Senici spadlo malé lietadlo, zahynuli dvaja ľudia

K nehode došlo mimo obývanej časti mesta.

Správu priebežne aktualizujeme

SENICA. V Senici došlo k nešťastiu. Spadlo lietadlo, zahynuli dve osoby. Informovali o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby aj krajská polícia na sociálnych sieťach.

Lietadlo, ktoré spadlo v Senici. (zdroj: Richard Toráč)

Polícia prijala z linky 112 o 18:33 hod informáciu o páde ultra ľahkého lietadla v meste Senica, časť Čáčov, mimo obývanej časti mesta.

Na miesto udalosti okamžite vyslali najbližšie hliadky, ktoré preverili prvotné informácie, stav posádky aj okolnosti, za ktorých došlo k jeho zrúteniu.

"Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR prijalo na tiesňovú linku informáciu o páde malého lietadla. Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci (RLP)," informovali na sociálnej sieti.

Záchranári na mieste zistili u dvoch osôb zranenia nezlučiteľné so životom.

Lietadlo po páde. (zdroj: Natália Poláková)

Našlo sa niekoľko ľudí, ktorí nehodu videli. Katarína Ďurkovičová - Sládková vysvetlila, že počula ako mu vyplo motory. "Len to zarachotalo, letel nad nami," skonštatovala.

Natália Polákova bola tiež svedkom nehody. "My sme to videli tiež a len rana ako z dela, keď prišli záchranné zložky, bolo ticho, vystriekali to penou, prikryli a hotovo," zhrnula.

Lietadlo údajne letelo nízko. (zdroj: Matej Gáth)

Marek Haberl skonštatoval, že zrejme letel prinízko. "Videl som jedno lietadlo letieť ponad Sotinú a išiel podľa mňa veľmi nízko a aj zvuk sa mi zdal akýsi tichý, ale nevyznám sa v tom," napísal na sociálnej sieti.

Podľa dostupných zdrojov Dopravného úradu patrí lietadlo firme slovenského herca a moderátora Daniela Dangla.