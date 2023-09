Seniori v tom majú jasno, vedia koho zakrúžkujú. Nepáči sa im fackovanie medzi politikmi

Niektorí sa pre svoj vek rozhodli nevoliť.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SENICA. Dôchodcovia v zariadení pre seniorov Harmónia v Senici už počas posledných komunálnych volieb dokázali, že majú chuť voliť a dobrý prehľad o aktuálnom dianí. Inak tomu nie je ani teraz, keď nastal deň parlamentných volieb. Informácie o kandidátoch čerpali od známych, rodiny, z internetu, ale aj sociálnych sietí.

Politiku prirovnal k peklu

Niektorí seniori sa na voľby prihlásia, iní nie. Zdôvodnili to najmä vekom. Voľby v zariadení prebiehajú pravidelne a bez problémov. Pracovníci zariadenia dohliadajú na to, či každý jeden účastník naozaj odvolí. Väčšina z opýtaných volí pravidelne a celý život.

V článku sa dozviete: Prečo jeden zo seniorov prirovnal Slovensko k peklu,

ako prebiehajú voľby v dome seniorov,

či majú záujem o voľby,

ako hodnotia situáciu pred revolúciou,

ako sú spokojní s demokraciou,

čo by chceli zmeniť,

o nespokojnosti s politikmi na Slovensku.

Považujú to za povinnosť a chcú zmenu, nepáči sa im najmä zdražovanie. "Chceme platiť menej, každý mesiac mám poplatky okolo 800 eur, dôchodok mám 450 eur. Je to hrozné," povedala Anna Dedíková.

Pavel Bruško povedal, že sa o politiku nezajíma, má 90 rokov. Život pred revolúciou ho bavil, zaujímal sa o situáciu, teraz už chce pokoj. "Nič rozumného v politike nebude," povedal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Demokracia očami pamätníka: Národ na ňu musí byť zrelý. To, čo tu máme my, je len prechodné štádium Čítajte

Napríklad Elena Kubíčková ide voliť určite. Situácia na Slovensku sa podľa nej musí zmeniť.

"Sme občania Slovenskej republiky, je to povinnosť voči štátu. Tak nás to kedysi naučili. Aj keď sme o tom kedysi nemali až taký prehľad, ale volili sme. Dnes by sa mali spamätať najmä mladí a mali by ísť voliť," povedala.

Dobre si pamätá na voľby z čias komunizmu. Socializmus ľuďom nedával príliš na výber. Retrospektívny pohľad podľa nej ukazuje, ako dobre sa máme dnes.

"Za iného režimu to bolo ako sviatosť oltárna. Z jednej aj druhej strany dverí stáli vojaci. Pohostinstvá a reštaurácie boli všetky pozatvárané. Bolo to dôstojné. Keď sme mali osemnásť rokov, konečne sme mohli ísť voliť. O kandidátoch sme sa rozprávali doma. Informácie sme mali od rodičov," zhrnula.