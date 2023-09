Začali sa parlamentné voľby, ľudia majú možnosť rozhodnúť

Na Záhorí by malo voliť vyše 107 tisíc ľudí.

ZÁHORIE. V sobotu sa na Slovensku od 7.00 h konajú predčasné parlamentné voľby. O hlasy približne 4,3 milióna voličov z celého Slovenska sa uchádza 25 politických subjektov. Na Záhorí v okrese Senica a Skalica dnes bude rozhodovať o budúcnosti vlády približne 107 tisíc voličov.

Na Záhorí sa už hlasuje

V Skalici je k dispozícii 11 volebných okrskov. V Senici majú občania k dispozícii 16 volebných okrskov.

"Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas o 7.00 h. Pri niektorých už pred otvorením čakali prví voliči," uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

V porovnaní s minuloročnými spojenými obecnými a krajskými voľbami boli v Senici zrušené dve volebné miestnosti.

"Išlo o centrum voľného času na Sadovej ulici a v Spojenej škole Senica na Brezovej ulici," informovala hovorkyňa. Ako doplnila, bola vytvorená aj nová volebná miestnosť na Základnej škole Komenského.

"K týmto zmenám sme pristúpili z dôvodu lepšej dostupnosti pre občanov. A takisto z dôvodu šetrenia energií a finančných prostriedkov na prevádzkovanie volebných miestností," vysvetlila Moravcová.

V Holíči budú ľudia hlasovať v 8 okrskoch. Malacky majú 12 okrskov. Presné informácie o celkovom počte volebných miestností v okresoch Senica a Skalica prinesieme v priebehu dňa.

V okrese Senica ide o 31 miest a obcí a v okrese Skalica ich je 21. Špecifickým je okres Malacky, ktorý spadá do gescie Bratislavského samosprávneho kraja, no súčasne tvorí neodmysliteľnú súčasť Záhoria. V tomto okrese je 26 miest a obcí.

Volebné miestnosti budú otvorené do 22:00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/4859 2317 a 02/4859 2312. Ľudia hlasujú za plentou. Hlasovacie lístky dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom, približuje ministerstvo vnútra. Voliči si za plentou vyberú jeden hlasovací lístok, prípadne na ňom udelia aj preferenčné krúžky, najviac však štyri. Lístok vložia do obálky a potom ju vhodia do volebnej schránky.

Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť osobne, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku. Tento spôsob je určený napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

Hrozí pokuta

Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, upozorňuje rezort vnútra. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta 33 eur.

Pre približne 53 300 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť hlasovať. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale prvýkrát budú voliť poslancov národného parlamentu. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5996 volebných miestnostiach.

Kedy sa dozvieme výsledky?

Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 1. októbra.

Koalícia bude na vstup do parlament potrebovať získať sedem percent hlasov, u ostatných je to hranica päť percent.