Vedúci lekár očného centra v Malackách: Operáciou sivého zákalu sa môžete okuliarov úplne zbaviť

Technologický pokrok, ktorý priviedol prístrojové vybavenie pre oftalmológiu k takmer úplnej dokonalosti, zmenil nielen výsledok operácií, ale aj prístup k indikáciám na zákroky.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Predseda výboru Sekcie katarakty a refrakčnej chirurgie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti MUDr. Konštantín Peško, PhD., je výraznou osobnosťou oftalmologickej obce na Slovensku. Ako sám hovorí, počas 37 rokov, čo pracuje v oftalmológii, sa operácie v tomto odbore výrazne zmenili. Technologický pokrok, ktorý priviedol prístrojové vybavenie pre oftalmológiu k takmer úplnej dokonalosti, zmenil nielen výsledok operácií, ale aj prístup k indikáciám na zákroky.

Očné centrum nemocnice v Malackách patrí k najmodernejším pracoviskám. Tím odborníkov pod vedením MUDr. Konštantína Peška, PhD., v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti robí všetko pre to, aby svojim pacientom mohli zachrániť zrak a zlepšovať tak kvalitu ich života. „Pacienti dnes častejšie vyhľadávajú súkromné očné centrá, a to najmä z dôvodu ich refrakčného zamerania, na ktoré sa na štátnych pracoviskách väčšinou nešpecializujú,“ približuje MUDr. K. Peško. Sú to napríklad laserové operácie na rohovke, prípadne operácie čírej šošovky s výmenou za multifokálnu vnútroočnú šošovku s cieľom zbaviť sa okuliarov, ale aj implantácia multifokálnych vnútroočných šošoviek pri odstraňovaní katarakty, teda sivého zákalu.

Príležitosť lepšie vidieť

Sivý zákal sa týka najmä ľudí starších ako 60 rokov, vyskytnúť sa môže aj u mladších pacientov. Ak ovplyvňuje osobné a pracovné činnosti pacienta a významne mu zhoršil zrak, operácia je jediné riešenie. Zákroku, pri ktorom sa zakalená očná šošovka nahradí umelou, sa netreba obávať. Patrí k vysoko štandardizovaným bezpečným očným operáciám a vďaka sofistikovaným predoperačným a peroperačným prístrojom sa robí na vysokej úrovni s predvídateľnými výsledkami. Operácia prebieha v lokálnej, najčastejšie iba v kvapkovej anestézii. Do vlastného puzdra šošovky, ktoré sa pri operácii ponecháva v oku, sa implantuje vnútroočná šošovka, vypočítaná na mieru danému pacientovi. Operácia je bezstehová, pacient prichádza na kontrolu hneď na druhý deň ráno. „Pre úspešný výsledok operácie je najdôležitejšie dokonalé zvládnutie techniky operácie, ale najmä presný predoperačný výpočet sily vnútroočnej šošovky v dioptriách tak, aby bola splnená pacientova preferencia ostrého videnia bez okuliarov buď do diaľky, alebo do blízka, prípadne na všetky vzdialenosti,“ vysvetľuje MUDr. K. Peško.

Očakávanie pacienta je pre operatéra prioritou

Hneď na začiatku pacient absolvuje podrobné očné vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje, aká je jeho predstava videnia po operácii. Dôležité pre pacienta je vedieť, že si môže vybrať z viacerých druhov vnútroočných šošoviek. K dispozícii sú mu monofokálne, ktoré zabezpečujú videnie bez okuliarov iba na jednu vzdialenosť, najčastejšie do diaľky. Tieto šošovky sú hradené poisťovňou. Prémiové vnútroočné šošovky umožňujú pacientovi lepšie videnie na viaceré vzdialenosti. „Niektorí pacienti chcú vidieť do diaľky bez okuliarov a do blízka chcú používať okuliare. Iní zase túžia vidieť celkom bez okuliarov. Implantujeme celý rozsah vnútroočných šošoviek od monofokálnych cez šošovky s rozšíreným rozsahom videnia od diaľky po strednú vzdialenosť až po multifokálne šošovky, ktoré umožňujú úplnú nezávislosť od okuliarov,“ dopĺňa MUDr. Konštantín Peško, PhD.

Špičková starostlivosť o zrak aj vo vašom kraji

Mikrochirurgia oka je na Slovensku na vysokej profesionálnej úrovni, mnohé pracoviská disponujú najmodernejšími prístrojmi. Takéto prístroje majú aj v Očnom centre v nemocnici v Malackách. Lekári ich používajú na výpočet vnútroočnej šošovky, ale aj na operáciu sivého zákalu metódou fakoemulzifikácie. „Operáciu robíme u každého pacienta s digitálnou navigáciou cez mikroskop renomovanej svetovej značky, čo tiež zlepšuje výsledky operácie,“ dodal na záver MUDr. Konštantín Peško, PhD.

Článok je sponzorovaný spoločnosťou Alcon.

SK-CAT-2300017