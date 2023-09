Skalica získala útočníka Dina Špehara

SKALICA. Pred koncom prestupového obdobia Skaličania získali posilu do útoku, ktorou sa stal 29-ročný chorvátsky ofenzívny univerzál Dino Špehar.

V minulosti už pôsobil na Slovensku, a to v prvoligovej Seredi, kde si pripísal 46 ligových štartov počas troch sezón.

Na konte má v našej najvyššej súťaži trinásť presných zásahov a dve asistencie. Po Seredi pôsobil v slovinských prvoligových kluboch NK Olimpija Ljubljana a NK Aluminij.

Rodák z chorvátskeho Osijeku bude v skalických farbách nosiť dres s číslom 29

„Som veľmi rád, že som tu a teším sa, že som dostal šancu v Skalici. Na Slovensku to dobre poznám. Pred dvomi rokmi som bol ako hráč v Seredi, poznám slovenskú ligu, poznám niektorých chalanov, kabína je fajn a teším sa na zajtrajší zápas so Žilinou,“ vyjadril sa pre klubový web chorvátsky útočník.

