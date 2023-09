Primátori zo Záhoria: Ak štát nezmení prístup k samosprávam, hrozí zvyšovanie daní a poplatkov

Mestá majú problém s bio úpravou odpadu.

SENICA. V Senici sa v piatok 22. júna 2023 stretli v budove DAV-u primátori zo Záhoria, aby riešili možnosti spolupráce.

Reagujú na infláciu, hovorili aj o možnom zvyšovaní daní či poplatkoch za komunálny odpad.

Stretnutia sú dôležité

Na stretnutí sa zúčastnilo šesť primátorov, Martin Džačovský zo Senicre, Oľga Luptáková zo Skalice, Zdenko Čambal z Holíča, Peter Novisedlák zo Stupavy, Martin Jahodka z Gbelov a Radovan Prstek zo Šaštína-Stráží. Nedostavil sa Juraj Říha z Malaciek a Ľubomír Halabrín z Myjavy. Všetci ho hodnotia ako prínos.

Novisedlák aj Jahodka si myslia, že výhodou rokovanie primátorov je výmena skúseností s riadením miest.

"Navzájom sme si vymieňali skúsenosti, ako kto finančne vychádza či nevychádza. Aké máme náklady na zabezpečovanie jednotlivých druhov činností, ale tiež tipy, ako a kde vieme byť efektívnejší. Zaujímalo nás aj zosynchronizovanie termínov ťažiskových kultúrnych akcií, ktoré jednotlivé mestá počas roka organizujú," povedal Jahodka.

Juraj Chovanec s nimi súhlasí. "Väčšina miest bojuje s tými istými problémami a preto takéto stretnutie otvára možnosť poradiť sa, prediskutovať a nájsť riešenia pre jednotlivé problémy," dodal.

Zvýšia dane?

Na stretnutí padla zmienka o dôsledkoch inflácie či zákonom nariadenom zvyšovaní platov zamestnancov v inštitúciách, ktoré sú zriaďovateľskej pôsobnosti mesta či na úradoch a mestskej polícii.

Podľa Čambala samosprávy na Slovensku trpia v dôsledku postupu vlád od roku 2020 vysokým deficitom finančných prostriedkov. Mnohým dokonca podľa neho hrozí bankrot. Zvyšovanie daní je podľa neho jediným riešením, pokiaľ vláda nepristúpi k samosprávam inak.

Džačovský vysvetlil, že ako samospráva zaznamenali zvýšenie v oblasti personálnych nákladov. "Čo kopíruje situáciu aj v ostatných odvetviach verejnej správy i hospodárstva," povedal.

Poznamenal, že príjmy mesta utrpeli vďaka prijatému prorodinnému balíčku vlády a zavedenie odvodového bonusu, ktoré síce pocítili občania priamo vo svojich peňaženkách, ale o to menej samosprávy dostali z podielových daní do svojich rozpočtov.

V minulom roku zvýšením sadzieb daní kopírovali výšku inflácie. Ďalšie zvyšovanie daní v Senici nie je témou, ktorá je u nich aktuálna.

Juraj Chovanec, hovorca Skalice, skonštatoval, že zvyšovanie daní je nepopulárnou témou, no dnes sa už týka väčšiny samospráv na Slovensku.

"Situácia s verejnými financiami je, aká je a pokiaľ chcú mestá udržať kvalitu stávajúcich služieb, zvýšenie daní je jedným z nevyhnutných krokov," povedal.

Ak by prišlo k zvýšeniu daní, opäť by to bolo len v prípade, že by bolo potrebné vykryť zvýšené náklady k aktuálne ponúkaným službám, a tým aj k plynulému zabezpečeniu chodu mesta. "Pre upokojenie situácie však znova uvediem, že v túto chvíľu táto téma nie je na stole," zhrnul.

Podľa Martina Jahodku, starostu Gbelov, by Zvyšovanie daní nemalo byť samoúčelné.