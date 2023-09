Aktivisti chcú zmenu k lepšiemu v železničnom sektore, urobili prieskum medzi politickými stranami

Nie všetky strany sľúbili pomoc železniciam, ktorých stav je katastrofálny.

MALACKY. Stav železničného sektora na Slovensku je podľa ľudí i odborárov katastrofálny. Rok 2023 bol pre železnice náročný. Slovensko dlhuje na údržbe železníc stámilióny eur.

Stratégia ministerstva dopravy síce hovorí o navýšení investícií do opráv a údržby železníc, no v priebehu posledných mesiacov dokonca odborári riešili zvolanie tripartity a usilovne rokovali priamo s ministerstvom.

Blížia sa voľby a ľudia v železničnom sektore chcú, aby sa do popredia medzi politikmi dostala aj táto téma. Pretože vývoj situácie bude po voľbách záležať práve od politických strán, ktoré sa do vlády dostanú. O prieskume informoval spolok Na Železnicu, ktorý sa dlhodobo téme venuje si urobil prieskum medzi kandidujúcimi politickými stranami.

Aktivisti urobili prieskum

Výsledky následne odovzdali verejnosti. „Chceme, aby podpora železnice bola skutočnou predvolebnou témou. Podpora železnice môže podstatne zvýšiť kvalitu života. Obmedzia sa kolóny aj znečisťovanie životného prostredia. Kamiónová doprava sa musí presunúť na koľaje,“ uviedla hovorkyňa hnutia Darina Željazkovová.

Matej Ferencei z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) vidí v železničnej doprave množstvo problémov, ktoré dokazuje aj dlh na údržbe železníc vo výške takmer 900 miliónov eur.

Za túto situáciu podľa neho môžu všetky doterajšie vlády, ktoré sa o železnice nezaujímajú a tiež nedostatočné financovanie. Politikom podľa neho ide len o hlasovacie lístky, nie o železnice. Aj preto sa spolok pokúša na túto situáciu upozorniť.

Okrem iného chce predchádzať dopravným kolapsom na Slovensku. Preto dlhodobo navrhuje presúvať prepravu tovaru z kamiónovej dopravy na železničnú nákladnú dopravu. Spolok upozorňuje na to, že železničná doprava na Slovensku dlhodobo stagnuje a v súčasnej dobe sa po koľajniciach prepraví menej ako 19 percent z celkového objemu dopravy. Tým Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami aj za celou Európou.

Ministerstvo vysvetlilo, že chcú odborárom vyjsť v ústrety. Jaroslav Kmeť, tajomník rezortu avizoval, že dopravcovia sa v ďalšom roku nemusia obávať žiadnych zmien. Garantoval, že ministerstvo chce železničnému sektoru pomôcť. Chcú nájsť konsenzus medzi ministerstvom, dopravcami a odborármi. Podľa jeho slov to však bude záležať najmä od budúcej vlády.

Členovia hnutia v priebehu tohto týždňa rozdávali letáky s výsledkami prieskumu a debatovali s ľuďmi na ulici hneď v niekoľkých mestách. Jednalo sa o Trnavu, Bratislavu a Malacky.

Spolok tak chcel zoznámiť verejnosť s výsledkami veľkého predvolebného prieskumu, ktoré boli prvýkrát oznámené na pondelňajšej tlačovej konferencii. V rámci výskumu pýtali kandidujúcich strán na podporu železničnej dopravy, skúšal plnenie predvolebných sľubov v doprave a analyzoval vyjadrenia straníckych expertov.

Kandidujúce strany dostali obsiahly dotazník stýkajúci sa podpora železničnej dopravy. Najväčšiu váhu mali odpovede týkajúce sa výstavby dopravnej infraštruktúry, ceny za železničnú dopravnú cestu, podpory jednotlivých vozňových zásielok a investícií do vozového parku.

Aký je záujem o pomoc železniciam?

Všetky strany sa zaviazali, že budú podporovať železničnú dopravu pomocou dvoch kľúčových nástrojov. Stabilizáciou ceny za železničnú dopravnú cestu a zavedením podpory jednotlivých vozňových zásielok. Nech vznikne akákoľvek vláda, tieto kľúčové nástroje musia zaviesť, aby naplnila predvolebné sľuby voličom," povedala hovorkyňa spolku Željazkovová.

Prínosu pre železnicu nesľúbili všetky strany. Prieskum ukázal, že do programu železnice zasadili len SMER-SD, KDH, Republika a Sme rodina. Nejednoznačný bol výsledok u strany HLAS-SD, Progresívneho Slovenska a SaS. V prípade hnutia OĽANO, bol záujem o železnice najmenší.

Nie tak jednoznačná zhoda panuje ohľadom nutnosti investícií do nových lokomotív a vagónov. Hoci aj s tým bodom väčšina strán súhlasí, niektoré to podmieňujú napríklad dokončenosťou infraštruktúry alebo transformáciou ZSSK CARGO.

„Tu musíme byť kritickí. Nie je možné zastaviť investície do nových lokomotív a vagónov. Sú na to naviazané služby pre zákazníkov aj čerpanie dotácií. Manažment štátnych firiem musí mať ohľadom investícií voľnú ruku. Pokiaľ štátny cargo získa zákazku, musí mať napríklad možnosť kúpiť si na to nové lokomotívy,“ uviedol železničný expert Rudolf Jurík.

Za najprogresívnejšiu predvolebnú tému možno považovať privatizáciu ZSSK CARGO. „Privatizácia štátneho nákladného dopravcu môže byť do budúcnosti veľmi zaujímavý krok," uzavrel Jurík.

Spoločnosť by tak získala súkromný kapitál a nový potenciál rastu, ktorý je trendom západnej Európy.