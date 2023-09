Dcéru pochovala po pár mesiacoch života, musela sa prizerať, ako jej zomiera v náručí

Malá Pavlínkaabsolvovala počas pár mesiacov života niekoľko operácií.

UNÍN. Mária Benčuriková má štyri zdravé deti. V apríli tohto roku sa jej narodilo piate. Tehotenstvo spočiatku prebiehalo bez problémov. Dievčatko sa dokonca narodilo tri dni po termíne. Dostalo meno Pavlínka.

Pôrod však sprevádzali komplikácie. Pavlínka zvádzala boj niekoľko mesiacov, absolvovala štyri operácie. Potom lekári Márii oznámili šokujúcu správu. Od toho momentu čakala na smrť vlastnej dcéry.

Pavlínka bojovala o život päť mesiacov. Žiaľ, neúspešne. (zdroj: Mária Benčuriková)

Zelená plodová voda a fialové dieťa

Podľa Márie bolo jej tehotenstvo v poriadku. "Počas tehotenstva sa neobjavil ani jeden náznak problému. Pravidelne som chodila na vyšetrenia," povedala.

Keď mala slabšie kontrakcie, začala chodiť do nemocnice ako na klavír. Dieťa sa malo narodiť 14. apríla.

"Keďže som nebola prvorodička, lekárka povedala, že by si ma tam mali nechať, pretože pôrod by mohol prebiehať rýchlejšie. No nestalo sa tak. Vždy mi v nemocnici povedali, že ešte nemám dostatočne silné kontrakcie. Trikrát ma poslali domov. Neskôr som zistila, že na jednom z prepúšťacích papierov bolo napísané, že idem domov na vlastnú žiadosť, čo však nebola pravda. Čo už, papiere som pri podpisovaní nečítala," skonštatovala Mária.

Na štvrtý raz prišla do nemocnice nadránom 17. apríla s veľkými pôrodnými bolesťami.

"Bola som otvorená podľa lekárskeho slovníka na šesť prstov. No lekárka stále tvrdila, že nemám poriadne kontrakcie. Schytala som lekárku, ktorá rodila prvý raz v živote. Hovorila som jej, že už rodím, tvrdila, že to nie je možné. Napokon ma sestrička ťahala na sálu, keď som stála, už som jej držala hlavičku. Na sálu sme už nestihli prísť," povedala.

Dieťa nakoniec porodila v čakacej miestnosti. "Plodová voda už bola zelená. Pavlínka mala okolo krku dva razy obmotanú pupočnú šnúru, bola modrá a nedýchala," opísala situáciu so slzami v očiach.