Záhoráci stiahli šesťgólový náskok a z Topoľčian si odviezli bod

V zápase začali zle, svoje manko však stiahli.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Záhoráci nemali dobrý úvod do zápasu v Topoľčanoch a ešte v druhom polčase prehrávali o šesť gólov. Nakoniec dokázali zabojovať a domov si vezú bod, aj keď siahali po oboch.

HK Agro Topoľčany – Záhoráci Stupava/Malacky 31:31 (19:14)

Domáci začali lepšie a postupom času neustále zvyšovali vedenie. Hosťom robila problém predovšetkým pravá strana ofenzívy domácich, odkiaľ sa presadzovali najmä Arizanović, Cigáň a Panovski, ktorý v prvom polčase nastrieľali spolu 16 z 19 gólov Topoľčian.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Útoky Záhorákov narážali predovšetkým na skvelé zákroky brankára Javorčeka, ktorý mal v prvom polčase osem zákrokov. Hostí okrem takisto výborných brankárov podržali v útoku Valachovič, Burnazović, Konečný a Blašković, ktorý dali po tri góly.

Prvá päťminútovka druhej časti ešte bola v miernej réžii domácich, ale Záhoráci sa začali čoraz viac presadzovať svojou rýchlou hrou, ktorá postupom času robila Topoľčancom čoraz väčšie problémy.

Postupne dokázali sťahovať náskok súpera. Ten síce ešte v 42. minúte odskočil na štyri góly, ale potom Maslić „zatiahol“ roletu, v útoku sa presadzovala najmä dvojica Burnazović a Ristić a v 47. minúte bolo prvýkrát v zápase vyrovnané.

(zdroj: archív klubu)

Domáci ešte dvakrát viedli, ale v 53. minúte sme išli prvýkrát do vedenia zásluhou Žunića. V závere 58. minúte sme dokonca odskočili na tri góly 31:28.

Domáci však dokázali zozbierať posledné sily a sedem sekúnd pred koncom zo sedemmetrového hodu vyrovnal domáci Polák. Na výsledku už nič nezmenil ani pokus z deväťmetrového hodu, ktorý Burnazovićovi zneškodnila obrana.

Aj po 3. kole tak zostávajú HC Záhoráci Stupava/Malacky nezdolaným mužstvom. Na konte majú 5 bodov a v tabuľke nám patrí 2. priečka za vedúcim Prešovom. Najbližšie kolo majú voľno a v 5. kole sa predstavia v domácom stretnutí 30. septembra o 18.00 h proti HK Košice.

Zostava a góly Záhoráci: Maslić, Velebný, Rybár – Ristić 8, Valachovič 6, Konečný 5, Blašković 4/2, Žunić 1, Vasović, Tóth, Kovács, Prevaj, Kurka, Grich. Tréner Bojan Ćirić.

Hlasy po zápase

Bojan Ćirić, tréner HC Záhoráci Stupava/Malacky: „Obe mužstvá sme mohli vyhrať aj prehrať a tak je remíza napokon reálny výsledok. Začali sme síce zle, ale sme si vedomí, že vieme poraziť každé mužstvo. Mám mladí tím, s ktorým sa snažíme hrať rýchlu hádzanú a každý to s nami má ťažké, keďže sme dobre kondične pripravení. Povedali sme so pred sezónou, že našim cieľom je play-off a za týmto cieľom ideme krok po kroku. Musíme ešte veľa vecí zlepšiť, ale myslím si že začiatok sezóny je pre nás dobrý.“

Dezider Jakubička, tréner HK Agro Topoľčany: „Mali sme výpadok od 40. do 50. minúty a to rozhodlo o zápase. Myslím si, že hostia potvrdili, čo predviedli v predchádzajúcich dueloch. Na nás prišla v druhej časti „deka“ a nepremieňali sme šance a tak som rád aj za bod. Je to šport, mali sme využiť skvelý výkon Javorčeka, ale niečo nám začalo škrípať v útoku a boli sme za to potrestaní.“

Ďalšie zápasy 3. kola: ŠKP Bratislava – HK Košice 24:20, Tatran Prešov – Martin 41:23, Hlohovec – Bojnice 26:22, Nové Zámky – Považská bystrica 19:30, Modra mala voľno.