Rodičia prvákov si ešte stále môžu prilepšiť

O príspevok môže žiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa.

SENICA. Mesto Senica pripomenulo rodičom prvákov, že od 23. septembra do 31. októbra si môžu požiadať o príspevok 100 eur na preplatenie nákladov spojených s nákupom zošitov, písacích potrieb, učebníc, školských tašiek a nevyhnutných individuálnych pomôcok, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole. Informovali o tom na mestskom webe.

Žiadosť je potrebné doručiť na Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu v Senici spolu s kópiou účtovných dokladov, ktoré nesmú byť staršie ako päť mesiacov a musia obsahovať vynaložené náklady na zabezpečenie nevyhnutných školských potrieb dieťaťa.

"O príspevok môže žiadať ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v meste Senica, ktoré nastúpi na povinnú školskú dochádzku alebo rodič prváka s trvalým pobytom v meste Senica, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia súdu," vysvetlili.

Môže to byť i fyzická osoba, ktorej bolo dieťa s trvalým pobytom v meste Senica nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti, nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. V prípade, že súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, príspevok sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa vypláca prídavok na dieťa.