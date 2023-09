Skalica nepožiadala podľa ÚLK o odloženie zápasu oficiálnou cestou

Hostia nastúpili do zápasu s virózou a po stretnutí oznámili, že sa snažili dohodnúť na jeho odklade s ÚLK aj s domácim tímom.

PODBREZOVÁ. Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaca organizácia futbalovej Niké ligy zaujala stanovisko voči piatkovému medializovanému zápasu medzi Podbrezovou a Skalicou (1:0). Hostia nastúpili do zápasu s virózou a po stretnutí oznámili, že sa snažili dohodnúť na jeho odklade s ÚLK aj s domácim tímom. Únia však uviedla, že klub nepodal oficiálnu žiadosť.

"Je pravda, že Skalica informovala ÚLK o šíriacich sa zdravotných problémoch vo svojom tíme. Nie je však pravda, že Skalica o tom informovala oficiálnou cestou a nie je pravda, že oficiálnou cestou zažiadala o odklad zápasu. Žiadny oficiálny dokument, ktorý by spĺňal normy Rozpisu súťaže riadenej ÚLK neprišiel. Únia ligových klubov ako riadiaca organizácia najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Niké ligy si váži zdravie hráčov. Pri jednotlivých postupoch však musí vychádzať z Rozpisu súťaže riadenej ÚLK, ktorý odkazuje na Súťažný poriadok futbalu Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Vedenie tímu MFK Skalica nepredložilo Únii ligových klubov žiadny oficiálny dokument, na základe ktorého by mohla ÚLK rozhodnúť o odklade," uviedla ÚLK na svojej oficiálnej webstránke.

"V noci zo stredy na štvrtok sa u viacerých hráčov, ako aj členov realizačného tímu, objavili žalúdočné problémy, niektorí dokonca skončili na infúziách. Celkovo sa to týkalo sedemnástich hráčov a troch trénerov na čele s hlavným koučom. Počas štvrtka vynaložil klub maximálne úsilie, aby bol dnešný zápas s Podbrezovou preložený. Všetky lekárske správy, ako aj stanovisko hlavného regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici, kde sú odporúčania na režimové opatrenia a telesné šetrenie hráčov, boli predložené na Úniu ligových klubov so žiadosťou o odloženie dnešného duelu. Bohužiaľ, neboli dostačujúce. Klub sa pokúšal dohodnúť aj priamo so súperom FK Železiarne Podbrezová, no tí chceli zápas odohrať," uviedla po stretnutí na svojej oficiálnej stránke Skalica.

"Absolútne sa dištancujeme od vyjadrení, že my ako klub sme súperovi nevyhoveli a nesúhlasili sme s odložením zápasu, ako sa Skalica snaží verejne prezentovať. Rozhodnutie o neodohratí zápasu totiž vôbec nebolo v našej kompetencii a nemohli sme postupovať inak, bez negatívnych následkov, ktoré by z toho vyplývali," uviedla v oficiálnom stanovisku Podbrezová.