Podpora vyhrievania bazénov a domov je v rozpore s potrebou šetrenia energie, upozorňuje analytik

Za zdražovanie môže aj vojna na Ukrajine.

BRATISLAVA. Analytik Radovan Ďurana sa zaujíma o verejné financie a sociálny systém. Už niekoľko rokov vedie vzdelávací projekt Cena štátu.

Aktuálne Slovensku podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) hrozí, že ceny energií vzrastú o viac ako 100 percent.

Vláda sľubuje pomoc a aj to je dôvodom, prečo budúci rok energie zdražejú. Podľa Ďuranu vláda premrhala šancu situáciu zlepšiť a ľudia by sa mali naučiť šetriť.

Za zdražovanie môže aj vojna na Ukrajine a k nízkym cenám sa podľa neho už nikdy nevrátime.

Už dlhšie sa skloňujeme, že hrozí zdražovanie cien elektriny pre domácnosti na rok 2024. Energie by mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 percent a v prípade plynu až o 110 percent. Do akej miery je takéto zvýšenie reálne?

Myslím si, že existuje len veľmi malá pravdepodobnosť. Tieto čísla zverejnil ÚRSO ako scenár, v ktorom by neplatili dohodnuté ceny v memorande so Slovenskými elektrárňami, respektíve, keby štátny podnik nedodával regulovanú cenu plynu.

Aj vláda sa vyjadrila, že ceny boli takto zverejnené preto, že ešte neboli dotiahnuté všetky právne náležitosti, ktoré sú potrebné na to, aby mohol úrad takýmto spôsobom regulovať cenu. V úvodzovkách chcel pohroziť vláde, aby konala a aby sa nestalo to, že by ceny od 1. januára výrazne vzrástli.

Môže vláda urobiť niečo preto, aby sa zabránilo nárastu cien energií?

V prvom rade treba povedať, že úlohou vlády nie je zabraňovať nárastu cien. Toto je z ekonomického pohľadu veľmi nešťastný spôsob, pretože cena reguluje dopyt. Reguluje našu potrebu. Aj minulý rok sme videli, vďaka tomu, že ceny boli zregulované tak prísne, takmer najviac v EÚ, že ľudia svoju spotrebu obmedzili len minimálne. Keď je energií nedostatok, potrebujeme šetriť. Potom sa snaha o šetrenie prenáša na priemysel alebo na výrobný sektor. Čo následne ovplyvňuje tvorbu pracovných miest.

Je komplikované žiadať od vlády, aby preniesla trhové zvyšovanie cien energií aj do domácností a skutočnosti. Keď sa však pozrieme do Českej republiky, tam sa to stalo takmer v plnej miere. Trhové ceny plynu a elektriny boli takmer dvojnásobne vyššie, ako na Slovensku. Politicky a ekonomicky priechodné by bolo, keby vláda postupne v priebehu dvoch až troch rokov púšťala trhové ceny aj do domácností. Ceny by v budúcom roku mali vzrásť.

Čo hovoríte na vládne sľuby o pomoci ľuďom? Je dostatočné pomáhať tak, ako avizovali?

Táto situácia s pomocou domácnostiam poukázala, aké má vláda nekvalitné dáta a nie je schopná s nimi pracovať. Už rok a pol od momentu, kedy Rusi napadli Ukrajinu a energie v lete radikálne zdraželi, ešte stále nemáme systém, ktorý by nám umožnil, čo je primeraná spotreba domácností. Podľa toho by sa dala nastaviť podpora cien energií.

Namiesto toho sme zvolili cestu plošnej podpory. Podporujeme vyhrievanie bazénov, podporujeme vysokú spotrebu energií v rozľahlých domoch. Je to v rozpore s tým, že energie treba šetriť a s tým, že treba podporovať domácnosti, ktoré na to nemajú.