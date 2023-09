Migrantov naložili do vagónov bez jedla a vody, v noci ich hnali obuškami, spomína dobrovoľník na prvú utečeneckú vlnu

Pre pomoc cudzincom sa stal terčom urážok.

GBELY. Migrantov je na Slovensku a v Európe čoraz viac. Schengenskú hranicu medzi Maďarskom a Srbskom sa podľa prezidentky Zuzany Čaputovej nedarí absolútne ochrániť či hermeticky uzavrieť. Plán je zamerať sa na ochranu hraníc.

Podľa ministerstva vnútra tu cudzinci zostať nechcú. V konečnom dôsledku, sú to však ľudia, ktorí chcú lepší život. Opustili svoje domovy a teraz potrebujú pomoc. Realitou je, že najviac im pomáhajú najmä dobrovoľníci.

Jedným z nich je už roky aj zdravotnícky záchranár Štefan Hodničák, zväčša vo voľnom čase alebo si na pomoc iným častokrát zoberie dovolenku. Pre pomoc migrantom pravidelne čelí urážkam, dokonca prišiel o priateľov.

V roku 2015 zažil krušné chvíle počas prvej veľkej utečeneckej vlny na maďarsko-srbskej hranici, vrátane neľudského správania sa maďarských vojakov.

Spomeniete si na nejaký váš najemotívnejší zážitok?

Ošetroval som na hranici asi dvojročné dievčatko, ktoré tam bolo s otcom, starším šesťdesiatnikom. Bola to jeho najmladšia dcéra. Rozplakal sa a rozprával, že mal manželku a ďalšie dve dcéry a dvoch synov. Jedného dňa sa vybral s najmladšou dcérou k lekárovi.

Kým bol u lekára, bojovníci Islamského štátu vyvraždili celú jeho rodinu. Schmatol teda malú a utiekol. Keby však šlo iba o neho, zostal by tam. Dcére však chcel zabezpečiť lepší život. Povedal, že bude spokojný len vtedy, keď bude vidieť spokojnú dcéru. Bolo emotívne vidieť milujúceho otca, ktorý sa dal na náročnú cestu, napriek tomu, že už mal svoje roky.

Mnohí poukazujú na to, že medzi utečencami sú najmä muži, ako to vnímate?

Chcel by som to vyvrátiť, je to inak. Boli tam všetky vekové kategórie. Opäť sa dialo a deje, že médiá podsúvajú, že prichádzajú najmä muži a mladí. V tej skupine boli starí, mladí, deti aj ženy. Bolo hrozné, ako sa v roku 2015 správali maďarskí vojaci a policajti. Vyháňali ľudí o pol tretej v noci z vagónov s obuškami ako zvery.

Museli šliapať asi päť kilometrov v zime v šľapkách alebo bosí na hranicu s Rakúskom. Dopredu umiestnili najmladších a najsilnejších. Zo sto ľudí bolo vpredu dvadsať mladých, zvyšok boli matky, ženy, deti a starší ľudia. Všetci ich fotili spredu a nikto neukázal pravdu. Ľudia nechápu, že oni u nás nechcú zostať, putujú ďalej.

Opíšete správanie vojakov a polície na hraniciach?

Naložili ľudí do vlakov, vagónov na srbských hraniciach, zamkli vlaky bez jedla a vody, nikde nezastavovali. A keď aj zastavili, nemohli z vagónov vyjsť. Prirovnal by som to k Židom v koncentračných táboroch.