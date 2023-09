Ženy HC Tatran Stupava vstupujú do 1. ligy. Cieľom je víťazstvo v súťaži

Medzisezónne obdobie sa neobíde ani bez pohybov v kádri.

STUPAVA. Hráčky ženského tímu HC Tatran Stupava vstúpi do novej sezóny v 1. lige, do ktorej sa vracajú po dvoch ročníkoch v medzinárodnej MOL lige.

Prvý duel odohrajú na domácej palubovke v školskej športovej hale v Stupave v sobotu 9. septembra o 18.00 h.

„Táto súťaž bude určite o niečom inom ako MOL liga. Komunikovali sme s vedením klubu a túto sezónu chceme čiastočne brať ako prípravu na tú ďalšiu. Cieľom je vrátiť sa medzi elitu, či už do MOL-ky, alebo ak vznikne slovenská najvyššia súťaž, tak do nej.

Tím sme poskladali podľa možností a okrem niekoľkých skúsenejších hráčok staviame predovšetkým na mladých hráčkach. Keďže sme v minulej sezóne hrali nadnárodnú súťaž, musíme mať tie najvyššie ciele,“ naznačil tréner Peter Olšavský, čo od novej sezóny očakáva.

S jeho názormi sa zhoduje aj vedenie klubu. „V prvom rade očakávame, že túto ligu vyhráme, a v druhom chceme hrať ligu, na ktorú reálne máme výkonnosť. Máme dobré mladé družstvo, ale potrebuje čas, aby nabralo viac skúseností a herne dozrelo.

Radi by sme budúci rok postúpili znova do MOL ligy, alebo ak vznikne Slovenská liga, tak do nej. Bude viac času sa na tieto súťaže pripraviť nielen finančne, ale aj po hráčskej stránke.

Určite chceme hrať najvyššiu súťaž, ale chceme si ju vybojovať športovou cestou a postupne sa pripraviť na vyššiu výkonnostnú úroveň. Na to treba stabilizáciu a cez sezónu vhodne vytypovať posily,“ uviedol za vedenie klubu Rudolf Draškovič.

Medzisezónne obdobie sa tradične neobíde ani bez pohybov v kádri.

„Pred sezónou nás opustili dve hráčky, brankárka Barbora Hanzalíková a spojka Melani Jagodić.

Naopak, tím posilnili Andrea Rudincová a Hana Becirhodzič. Prvá menovaná prišla z klubu českého účastníka MOL ligy Házená Kynžvart. Hana je zas šikovná spojka z Bosny a Hercegoviny a vo svojich 20 rokoch má za sebou už aj skúsenosti z európskych pohárov v drese macedónskeho klubu ZRK Despina Prilep,“ predstavil zmeny v kádri tréner Peter Olšavský.

Súpiska žien pre sezónu 2023/24 (na súpiske sú aj staršie dorastenky, ktoré budú v rámci potreby pomáhať mužstvu žien):

Brankárky: Jana Mozolová, Patrícia Porubská, Karolína Šperglová

Pivotky: Hana Galková, Kristína Karkušová, Lucia Labudová, Paulína Sobotová

Spojky: Paulína Bahorecová, Hana Bečirhodžič, Katarína Griffiths, Lívia Jurigová, Lucia Kovácsová, Sarah Kujanová, Natália Labudová, Nina Palušová, Lucia Raková, Andrea Rudincová, Aneta Schwarzová

Krídla: Adela Horváthová, Hana Karkušová, Alexandra Kopková, Patrícia Mikulová, Nela Nagyová, Patrícia Tornócziová, Laura Walterová