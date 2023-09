Hádzanári zo Záhoria vstupujú do extraligy s cieľom premiérovo postúpiť do play-off

V prvom kole vyzvú súpera z Hlohovca.

STUPAVA/MALACKY. Hádzanári klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vstupujú do svojej tretej sezóny v Niké handball extralige.

Za cieľ si stanovili dostať sa prvýkrát do play-off a tomu prispôsobili prípravu a získali kvalitné posily.

Sústredenie v Srbsku

Pred sezónou absolvovali Záhoráci okrem tradičnej fyzickej prípravy aj sústredenie v Srbsku a pred sezónou odohrali 10 prípravných duelov s rakúskymi a českými súpermi.

„Splnili sme všetky požiadavky trénera na prípravnú časť vrátane sústredenia v Srbsku. Spoločne sme hľadali možnosti, aby sme na Záhorie získali vytipované posily, a to sa nám napokon podarilo na sto percent.

Čo sa týka umiestnenia, za vedenie klubu môžem povedať, že neúčasť vo vyraďovacích bojoch by bola pre klub veľkým sklamaním,“ informoval športový manažér klubu Rudolf Draškovič.

Spokojnosť s prípravou vyslovil aj tréner Bojan Ćirić. „Príprava bola síce náročná, ale splnila naše očakávania. Počas sústredenia v Srbsku sme mali možnosť kvalitných tréningov a pomohlo aj tímovému duchu v kabíne.

Počas prípravných stretnutí sme si vyskúšali viaceré variácie zostavy, čo by nám malo pomôcť počas dlhej sezóny,“ doplnil 32-ročný srbský tréner.

Príchod posíl

Klub získal pred sezónou tri posily. Skúsenosti priniesla dvojica Anur Burzanović a Michal Kurka. Prvý menovaný má skúsenosti aj zo slovenskej reprezentácie, druhý pôsobil niekoľko sezón v Nemecku a v Rakúsku a extraligu hrával za Trnavu, za Nové Zámky či za Šaľu. Tretím hráčom je 20-ročný talentovaný chorvátsky krídelník Frane Blašković.

„V 32 rokoch som už rozmýšľal aj nad koncom kariéry, ale napokon som sa rozhodol vrátiť sa domov. Liga bude vyrovnaná a každý jeden duel bude náročný, ale som presvedčený, že určite máme šancu.

Najviac sa teším na divákov. Bol som v minulej sezóne niekoľkokrát v hale a bol som nadšený. Určite aj to výrazne zavážilo pri mojom rozhodovaní,“ povedal Kurka o svojom príchode do Malaciek, kde začínal svoju kariéru.

V prvom kole nastúpia Záhoráci v Hlohovci proti domácej Sporte. „Minulý rok sme s týmto mužstvom odohrali vyrovnané zápasy. Doma sme prehrali o gól a na palubovke súpera sme vybojovali bod. Bude to ťažký duel, ale som presvedčený, že si domov povezieme dva body,“ verí v úspešný štart do sezóny pivot Lukáš Konečný.

Draškovič: Posunuli sme sa na vyššiu úroveň

„Máme pred sebou spoločnú tretiu sezónu v projekte HC Záhoráci Stupava/Malacky. Za tie tri roky sa urobilo veľa práce a klub sme spoločne s hráčmi, s trénermi, s vedením posunuli na vyššiu úroveň.

Dovolím si tvrdiť, že tretí rok v projekte HC Záhoráci Stupava/Malacky sú najlepšie podmienky nielen pre našich hráčov, ale aj trénerov. Oproti prvej sezóne to je výrazný posun vpred.

Začnem od mládežníckych kategórií, kde sme stabilizovali oba dorasty a v mladšom doraste majú tréneri k dispozícii 25 hráčov a a majú perfektné podmienky na športový rozvoj.

Pred sezónou sme splnili požiadavky trénera na prípravnú časť vrátane sústredenia v Srbsku. Spoločne sme hľadali možnosti, aby sme na Záhorie získali vytipované posily, čo sme napokon splnili na sto percent.

Čo sa týka umiestnenia, tak za vedenie klubu môžem povedať, že neúčasť vo vyraďovacích bojoch by bola pre klub veľkým sklamaním,“ informoval športový manažér klubu Rudolf Draškovič.

„Čo sa týka „A“ družstva, tam sme trénerovi Bojanovi Čiričovi splnili všetko, o čo žiadal pred sezónou, a spoločne sme hľadali možnosti, aby sme sem dostali vytipované posily.

Tu sme spokojní na sto percent. Naše „A“ družstvo posilnili traja kvalitní hráči, zlepšili sme aj tréningové podmienky. Novinkou bolo zabezpečenie letného sústredenia pre naše Áčko v Srbsku. Na poobedné tréningy „A“ družstva chodí vždy 16 až 18 hráčov.

Výborné podmienky

Okrem popoludňajších tréningov má mužstvo k dispozícii halu aj na doobedňajšie individuálne tréningy plus kondičného trénera Davida Krajčíra, ktorý sa venuje hráčom dvakrát doobeda.

Vedenie klubu urobilo maximum pre hráčov a pre realizačný tím, majú skvelé podmienky a my sa už všetci tešíme na sezónu.

Čo sa týka umiestnenia, za vedenie Záhorákov môžem povedať, že minimálne do ôsmeho miesta musíme skončiť, to je náš cieľ, ktorý sme si spoločne dali. Ak by to bolo do siedmeho miesta hovoríme už o spokojnosti.“

Príchody a odchody

Príchody: Anur Burnazović, Michal Kurka (Azgersdorf – Rak.), Frane Blaškovič (Vinkovci – Chorv.)

Odchody: Róbert Baláž (ukončenie hráčskej kariéry), Ladislav Lutonský (B družstvo), Samuel Valent (Nové Zámky).

Súpiska HC Záhoráci Stupava/Malacky pre nový ročník Niké handball extraligy 2023/2024:

Brankári: Dário Maslić, Juraj Rybár , Miroslav Velebný

Pivoti: Lukáš Konečný, Jakub Jánoš, Igor Zunić

Krídla: Frane Blašković, Dušan Frýbert, Samuel Kovács, Marek Tóth, Roman Valachovič

Spojky: Anur Burnazović, Tadeáš Ferenčík, Dominik Grich, Matúš Kristofič, Michal Kurka, Samuel Majerčík, Mário Prévaj, Lazar Ristić, Marko Vasović

Tréner: Bojan Čirič, vedúci družstva Michal Rybár a Branko Grich