Na Baťovom kanáli pribudne ďalšia komora, zaplatia to Česi. Veľké plány majú aj v Skalici

Vybudovaniu štrnástej plavebnej komory predchádzali roky prác.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

SKALICA. Vo štvrtok 17. augusta sa začala výstavba novej plavebnej komory na Baťovom kanáli, ktorej prípravy trvali takmer dvadsať rokov. Základný stavebný kameň položili ešte v roku 2004.

Vďaka projektu sa rozšíri možnosť splavu o sedem kilometrov až po Hodonín. Výstavba mi mala byť hotová na jar 2026.

Hodnota investície predstavuje 14,1 milióna eur. Financovanie nepôjde zo slovenskej strany.

Projekt nakopol Skaličanov k rozvinutiu cezhraničnej spolupráce.

Písali sme

Písali sme Od mesta Senica žiadal opravu cesty, po roku sa však dočkal sfušovanej práce Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zaplatia to bratia Česi

"Pre mesto Skalica je vybudovanie novej plavebnej komory ďalším dôležitým krokom v rozvoji turistického ruchu," uviedol Juraj Chovanec, hovorca Skalice s tým, že myšlienka, aby prístavisko v Skalici nebolo posledným úsekom v rámci splavovania Baťovho kanála, vznikla ešte na konci minulého tisícročia.

"Vybudovaniu novej plavebnej komory, ktorá bude už štrnástou v poradí, predchádzali roky prác, zahŕňajúce vysporiadania pozemkov, medzivládnych rokovaní, ale aj samotnej projektovej prípravy. K začiatku spoločných príprav bol aj v roku 2004 oficiálne položený základný kameň, ktorý dodnes symbolizuje úsilie oboch republík o zrealizovaní tohto projektu," vysvetlil.

Náklady na realizáciu projektu znáša Štátny fond dopravnej infraštruktúry Českej republiky.

V článku sa ďalej dočítate: Prečo sa Slováci nepodieľajú na výstavne novej komory,

aké ďalšie projekty chystajú v Skalici či v Hodoníne,

čo znamená rozšírenie kanála pre Záhorie.

"My, ako slovenská strana, sa na ňom finančne nepodieľame, hoci výhody tohto projektu budeme využívať rovnako ako naši bratia spoza rieky Moravy. V súčasnosti sa už nielen na úrovni kraja, ale aj na úrovni združenia krajov SK8 vytvára tlak na to, aby podobný fond, ktorý majú v Česku, vznikol aj u nás. Bolo by skvelé, ak by sme v tomto smere do budúcnosti nemuseli byť závislí výhradne na zdrojoch z Európskej únie," skonštatoval Chovanec.

Pre Skalicu tento projekt znamená najmä zintenzívnenie turistického ruchu, ktorý vďaka novej plavebnej komory oživí dôležitý význam skalického prístaviska.

"Od roku 2026 už nebudeme poslednou zastávkou na trase, z čoho pramení, že prístaviskom razom prejde násobne viac plavidiel ako doteraz. A to nám otvára v tomto smere úplne nové možnosti. O to viac, keď v budúcnosti zrealizujeme dostavbu a rozšírenie prístaviska," zhrnul.

V Skalici majú s Baťovým kanálom ďalšie plány.