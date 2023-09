V Malackách budú poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť až do 4. septembra

Rozhodli podať pomocnú ruku.

MALACKY. Urgentný príjem v Nemocnici Malacky ukončí svoju činnosť 31.8.2023. Vedenie Nemocničnej a.s. sa koncom augusta dohodlo s Ministerstvom zdravotníctva SR a Nemocnicou Bory na poskytovaní nepretržitej ústavnej pohotovostnej služby do 4. 9. 2023 do 7.00 hod.

„Spoločne s kolegami sme sa rozhodli podať pomocnú ruku a poskytovať zdravotnú starostlivosť v ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby do 4. 9. 2023. S Ministerstvom zdravotníctva SR a ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sme sa dohodli, že prvé tri dni v septembri budú pre pacientov v našej nemocnici nepretržite 24 hodín denne k dispozícii všetky tri ambulancie ústavnej pohotovostnej služby – interná, chirurgická aj gynekologická,“ povedal riaditeľ Nemocnice Malacky Miroslav Kočan.

Zdravotná starostlivosť bude v rámci ambulancií ÚPS zabezpečovaná v nepretržitom režime a bude k dispozícii pre pacientov, ktorí sa do nemocnice dopravia individuálne. Pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje prevoz záchrannou zdravotnou službou, bude od začiatku septembra urgentná zdravotná starostlivosť poskytnutá v Nemocnici Bory.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti po ordinačných hodinách ambulancií bude v Nemocnici Malacky od 1. septembra 2023 zabezpečené aj prostredníctvom fungovania ambulantnej pohotovostnej služby (APS), ktorú bude v priestoroch Nemocnice Malacky po novom zabezpečovať spoločnosť LH med s.r.o. APS bude pre pacientov k dispozícii v pracovných dňoch od 16.00 hod. do 22.00 hod. a cez víkendy a dni pracovného pokoja od 7.00 hod. do 22.00 hod.