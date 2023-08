V prípade rannej nehody na diaľnici D2 začala polícia trestné stíhanie

Ani jeden z okoloidúcich vodičov nezastavil, ani keď na kraji cesty čakalo jedno zo zranených detí.

BRATISLAVA. Vyšetrovanie rannej dopravnej nehody na diaľnici D2 si prevzala vyšetrovateľka zo Senice a začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, s následkom ťažkej ujmy. Na sociálnej sieti o tom informuje trnavská krajská polícia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nehoda sa stala dnes krátko po 07:00, niekoľko stoviek metrov pred výjazdom na obec Kúty, v smere do Českej republiky. Vodič auta Audi A4 narazil do pred ním idúceho kamiónu, náraz odhodil osobné auto cez zvodidlá do priekopy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Diaľnica D2 je po nehode prejazdná, v havarovanom aute boli tri deti Čítajte

"Pri nehode utrpel zranenia nielen vodič, ale aj jeho spolujazdkyňa a tri malé deti," uviedla polícia s tým, že 48-ročný muž, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol. Záchranári urýchlene previezli všetky zranené osoby do nemocnice. Polícia zdôraznila, že vodič kamiónu ihneď po náraze zalarmoval všetky záchranné zložky. "Ani jeden z okoloidúcich vodičov nezastavil ani iným spôsobom nepomohol, a to ani vtedy, keď na kraji cesty čakalo na pomoc jedno zo zranených detí," dodala.