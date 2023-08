Po nehode nebol nikto ochotný pomôcť, ani keď videli na krajnici zranené dieťa

Podľa dopravného analytika sa to na Slovensku stáva.

KÚTY. Vyšetrovanie dopravnej nehody na diaľnici D2, ku ktorej došlo 18. augusta si prevzala vyšetrovateľka zo Senice a začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, s následkom ťažkej ujmy.

Po nehode nikto nezastavil, aby rodine pomohol, ani keď na krajnici stálo dieťa. Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského sa to stáva často.

Psychologička Jana Gajdošová vysvetlila, že takýto postoj si nesieme ako národ z generácie na generáciu.

Zaspal vodič za volantom?

Nehoda sa stala krátko po 07:00 ráno 18. augusta, niekoľko stoviek metrov pred výjazdom na obec Kúty, v smere do Českej republiky. Vodič auta Audi A4 narazil do pred ním idúceho kamiónu, náraz odhodil osobné auto cez zvodidlá do priekopy.

"Pri nehode utrpel zranenia nielen vodič, ale aj jeho spolujazdkyňa a tri malé deti," uviedla Zlatica Antalová, hovorkyňa polície s tým, že 48-ročný muž, žiaľ, svojim zraneniam na mieste podľahol.

Záchranári urýchlene previezli všetky zranené osoby do nemocnice. Polícia zdôraznila, že vodič kamiónu ihneď po náraze zalarmoval všetky záchranné zložky.

"Ani jeden z okoloidúcich vodičov nezastavil ani iným spôsobom nepomohol, a to ani vtedy, keď na kraji cesty čakalo na pomoc jedno zo zranených detí," dodala.

Aktuálne senická vyšetrovateľka tragickú udalosť vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, s následkom ťažkej ujmy.

"Vo veci vykonáva potrebné úkony a vyžiadala si aj viaceré znalecké posudky. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie okrem tých, ktoré sme zverejnili v pôvodnej tlačovej správe," vysvetlila Antalová. Zranené osoby už z nemocnice prepustili.

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského to vyzerá, že vodič precenil svoj sily.