Diaľnica D2 je po nehode prejazdná, v havarovanom aute boli tri deti

Vodič osobného vozidla zraneniam na mieste podľahol , štyroch spolucestujúcich previezli do nemocnice.

BRATISLAVA. Diaľnica D2 je po dopravnej nehode opäť prejazdná. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Jana Šimunková, nehoda sa stala dnes v ranných hodinách na šiestom kilometri D2 v smere do Českej republiky. Podľa polície osobné auto Audi A4 narazilo do zadnej časti pred ním idúceho nákladného vozidla MAN. Náraz odhodil osobné auto do priekopy.

"Vodič osobného vozidla zraneniam na mieste podľahol a ďalšie štyri spolucestujúce osoby boli so zraneniami prevezené do nemocnice," uvádza polícia. Dychová skúška na alkohol u vodiča nákladného vozidla bola negatívna.

O dopravnej nehode informovala na sociálnej sieti aj letecká záchranná služba. Pri zrážke osobného vozidla s kamiónom utrpel vodič Audi poranenia, ktorým na mieste podľahol, uviedli záchranári s tým, že 40-ročná spolujazdkyňa utrpela vážne poranenia viacerých častí tela.

Lekár jej na mieste poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť a po preložení na palubu bola pri vedomí s vážnymi poraneniami letecky transportovaná do nemocnice na Kramároch. "Tri maloleté osoby ostali v starostlivosti pozemných záchranárov," dodali.