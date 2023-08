Rok v Zbrojovke Brno bol pre mňa stratený čas, hovorí nová posila Skalice

Róbert Matejov sa po dvanástich rokoch v Čechách vrátil na Slovensko.

SKALICA. Rozprávali sme sa s letnou posilou Skalice Róbertom Matejovom. Tento 35-ročný ľavý obranca sa po 12 rokoch strávených v Česku vrátil naspäť na Slovensko.

V Českej republike pôsobil v kluboch Varnsdorf, Zlín a Zbrojovka Brno.

Toto sa dočítate v článku… S akými cieľmi ide Skalica do sezóny?

Aký je jeho najpamätnejší zápas?

Čo má v pláne robiť po kariére?

Po 12 rokoch ste sa vrátili na Slovensko. Prečo ste sa rozhodli prestúpiť do Skalice?

Vzniklo to tak, že ma do klubu priviedol môj dobrý kamarát Jano Vlasko. Povedal vedeniu klubu, že momentálne nemám zmluvu, a následne ma oslovili s ponukou. Jeden z dôvodov je aj ten, že môžem dochádzať do Skalice zo Zlína, kde žijem so svojou rodinou.

Ján Vlasko by mohol robiť vášho agenta…