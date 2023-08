Nemala sa dožiť ani siedmich rokov. Dnes má desať a rodina zúfalo zháňa peniaze na liečbu

Matka s troma deťmi má problém zamestnať sa.

ROHOŽNÍK. Emília Danihelová má tri deti. Preto má problém zamestnať sa. Najprv diagnostikovali ťažké ochorenie jednému dieťaťu, neskôr druhému.

Druhorodená Soňa doslova bojovala o život. Lekári predpovedali, že sa nedožije ani siedmich rokov. Vposlednej chvíli absolvovala náročnú operáciu srdca, vďaka ktorej prežila.

Dnes má desať rokov a liečba je pre ňu stále dôležitá. Rodine však chýbajú peniaze.

Zaspala hocikde, aj pod stolom

Emíliine tehotenstvo nebolo ničím zvláštne. Soňa sa narodila zdanlivo zdravá. Prvé príznaky však na seba nenechali dlho čakať. Bola často chorá, odmietala jesť. Mnohokrát totiž potravu nezvládala prijať a bola stále unavená.

Matka už tušila, čo sa deje, keďže rovnakou diagnózou trpela aj jej mladšia dcéra. Netušila však, čo ich čaká.

"Nepapala, nepila a stále chudla. Často mala modré pery. Unavilo ju aj to, že zjedla jednu lyžičku termixu. Stále a všade sa jej chcelo spať. Zaspala aj pod stolom," povedala.

Lekári spočiatku tvrdili, že jej nič nie je. Keď mala Soňa rok, absolvovala sériu vyšetrení. Na kardiológii zistili, že má vrodenú poruchu, defekt komorového septa. Defekty mala dva. Prognózy boli desivé.

"Doktor povedal, že sa nedožije ani siedmich rokov," dodala.

Približne 30 percent zo všetkých vrodených porúch tvoria vrodené chyby srdca. Patria sem rôzne druhy vývojových odchýlok priamo na srdci či na cievach v jeho okolí. Spôsobujú, že cirkulácia krvi jednotlivými oddielmi krvného obehu nie je správna. Defekt komorového septa tvorí až tretinu všetkých vrodených chýb srdca.

"Medzi pravou a ľavou komorou srdca sa u zdravého človeka nachádza priehradka, spomínané septum. Slúži ako ochrana či bariéra, ktorá má brániť tomu, aby sa okysličená krv zmiešala s tou neokysličenou. Pri defekte, ktorý má Sonička, však dochádza k vzniku otvoru v ktorejkoľvek časti tejto priehradky, a preto je hlavným výsledkom ľavo-pravý skrat. To znamená, že okysličená krv z ľavej komory sa mieša s neokysličenou krvou pravej komory a zbytočne sa vracia naspäť do pľúc. Toto ochorenie spôsobuje zvýšenú záťaž srdca aj pľúc," povedala Emília s tým, že to spôsobovalo jej dcére obrovskú únavu.