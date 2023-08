Migrantov je stále viac. Štát sa spolieha na samosprávu, hovorí jeden z nespokojných starostov

Ľudia sa boja a sťažujú sa na neporiadok.

KÚTY. Minulý rok zriadilo ministerstvo v Kútoch stanové mestečko, tento rok sa migranti zväčša o seba starajú sami. Stanové mestečko nebude.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pred pár dňami si blízko železničnej stanice dokonca založili ohnisko. Podobná situácia je aj vo Vysokej pri Morave či v blízkosti cudzineckej polície vo Vajnoroch. Ľudia nevedia, ako im pomôcť, prípadne majú z ich prítomnosti strach.

Na ministerstve tvrdili, že majú situáciu pod kontrolou. Obyvatelia a ani jeden zo starostov si to však nemyslia. Vláda by mala robiť viac. Podobný názor panuje aj v Lige za ľudské práva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pojem nelegálni migranti je problematický. Každý človek má ľudské práva a nemôže byť nelegálny Čítajte

Pálili úradné dokumenty

Ohľadom migrantov panujú v spoločnosti rôzne názory. Bojovať o prežitie však musia v konečnom dôsledku sami. Nemajú peniaze na ubytovanie, nemajú priateľov, ktorí by ich prichýlili.

Niekedy to preto končí ako pred pár dňami v Kútoch, kde si skupina migrantov založila ohnisko. Na pripaľovanie použili potvrdenie z polície, že nemajú potrebné doklady - chceli sa zohriať.

Po anglicky nevedia, na niekoľkokrát položenú otázku v angličtine, odkiaľ sú, nechápavo pozerali. Napokon jeden z nich začal prikyvovať hlavou. "Sýria, Sýria," povedal potichu. Často ich sprevádzajú ženy a deti.

Vlani sa v Kútoch prechádzal 12-ročný chlapec. Vedel po anglicky a usmieval sa. Usmieval sa napriek tomu, že nemal nohu, ruku a videl iba na jedno oko. Zasiahla ho bomba. Do Kútov prišiel bez rodiny, sám, v sprievode cudzích ľudí.

Na zemi, na lavičke či pod stromom nocujú aj vo Vajnoroch, v tesnej blízkosti cudzineckej polície. Zostáva po nich neporiadok, na ktorý ľudia často poukazujú. Nevraviac o strachu z ich prítomnosti. Matky sa boja o deti, muži o manželky.

V článku sa dozviete: V čom vidia najväčší problém obyvatelia,

čo sa reálne v dotknutých obciach deje,

ako situáciu s migrantmi vnímajú starostovia obcí,

či podľa nich štát dostatočne plní svoju úlohu,

stanovisko ministerstva vnútra,

tipy, ako pomôcť.

"Takmer každý deň tam behávam a jazdím na bicykli, manželka tiež, samozrejme že mám o ňu strach, keby ju desiati, ktorí nemali ženu pár mesiacov chytili, tak neviem. Nikto by ich nikdy nenašiel," povedal Jozef Hornád, ktorý však dodal, že napriek tomu nie je utečenec ako utečenec.

Tomáš Kušnír z Ligy za ľudské práva reagoval na zábery migrantov pri založenom ohni sklamane.

"Mrzí nás to o to viac, keďže sme na situáciu upozorňovali v otvorenom liste. Nápad vytvoriť stanové mestečko v Kútoch sa však nestretol s pochopením. Liga za ľudské práva bola prítomná na Záhorí, kde sme sa snažili pomôcť. Konkrétnym ľuďom vtedy podal pomocnú ruku tamojší farský úrad, to ale z nášho pohľadu nie je dlhodobo udržateľné riešenie," vysvetlil.

Pomoc vo forme jedla alebo prikrývok je podľa jeho slov s blížiacim sa jesenným obdobím vhodnou formou podpory. "Miestne organizácie na Záhorí môžu byť v tejto veci efektívnym aktérom v koordinácii ľudí, ktorí chcú pomôcť," skonštatoval.

Vyhnali ich

Filip Húšťava, aktivista z Kútov, ktorý pomáhal vlani v stanovom mestečku na sociálnej sieti skonštatoval, že situácia s migrantmi, sa zrejme bude opakovať.

"A nielen tento rok. No bohužiaľ, pre klimatickú a hlavne súčasnú potravinovú krízu, sú na tento historický migračný pohyb všetky podmienky aktuálne. Bavme sa, ako si na to zvykneme a čo môžeme spraviť tu u nás, aby sme tuto situáciu zvládli a zachovali sa ako ľudia," zhrnul.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. "Tak na toto si normálny človek nemôže zvyknúť, behom par minút bol na mieste bordel, smrad a dolámané stromy. Vyhnal som ich odtiaľ svinským krokom, aby si na to nezvykli oni. A už vôbec nie, že si budeme zvykať my. Takéto názory ako prezentuješ sú choré," podotkol jeden z diskutujúcich.