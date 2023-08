Čo robia deti počas prázdnin? Na Záhorí majú v obľube alkohol

Počas policajnej kontroly najviac nafúkal šestnásťročný chlapec.

KÚTY. Policajti sa zamerali na večerné kontroly mladistvých v pohostinstvách a baroch. spolu s príslušníkmi Finančnej správy sa počas kontroly jedného z pohostinstiev v Kútoch v okrese Senica zamerali na pátranie po osobách,

veciach a omamných a psychotropných látkach, ale aj na

požívanie alkoholu mladistvými osobami. Nafúkalo až päť mladistvých. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Vypil toho viac než dosť

Počas približne dvojhodinovej nočnej policajnej akcie hliadky postupne podrobili dychovým skúškam takmer 100 návštevníkov podniku. Alkohol v dychu zistili piatim mladistvým osobám, štyrom chlapcom a jednému dievčaťu.

Najviac nafúkal 16-ročný chlapec, ktorému policajti namerali

1,6 promile. Policajti plánujú v týchto kontrolách pokračovať v celom Trnavskom

kraji.



Policajti prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy postúpia na ďalšie konanie obciam, v ktorých majú mládežníci trvalé bydlisko. Mladiství budú, v sprievode svojich rodičov, riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Treba myslieť na zákon

V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru

svojich zákonných zástupcov po 21:00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.

"Apelujeme na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde, s kým a ako trávia ich deti voľný čas, a to najmä teraz, počas prázdnin, keď majú mládežníci viac voľného času ako počas školského roka," upozornili z polície na sociálnej sieti.