Skalica privíta na Letňáku ŠK Slovan Bratislava

Záhoráci by chceli vypredať štadión

SKALICA. V 3. kole Niké Ligy privíta Skalica doma Slovan Bratislava. "Dúfame, že v sobotu 12. augusta o 18.00 h sa na skalickom Letňáku zopakuje rovnaká atmosféra ako v poslednom pohárovom stretnutí," píše klubový web. Pred zápasom prináša rozhovor s trénerom Pavlom Majerníkom.

Polčasové zápasy

Skalica vstúpila do sezóny domácim víťazstvom so Zlatými Moravcami 2:0 a prehrou v Ružomberku 1:2. Oba zápasy mali rozdielne polčasy.

„S ViOnom sme to zvládli, ale na Ružomberok to bolo málo, hlavne druhý polčas, v ktorom nám nefungovali určité veci tak, ako v prvom polčase. Súper nás potrestal za našu pasivitu a už bolo veľmi náročné dobiehať zápas,“ vrátil sa k poslednému duelu tréner Majerník.

A čo mu ukázali oba zápasy do nadchádzajúcich kôl? „Už som to spomínal aj na pozápasovej tlačovke v Ružomberku. Je potrebné popracovať na stabilite herného výkonu celého mužstva.

Keď vydržíme hrať v našom nastúpenom trende celých 90. minút, máme na to, aby sme potrápili a zabodovali so Slovanom,“ pokračoval kouč.

Slovan bojuje na viacerých frontoch

Slovan Bratislava aktuálne hrá okrem našej ligy aj Ligu majstrov. V 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov postúpili Slovanisti cez luxemburský tím FC Swift Hesperange, doma remizovali 1:1 a v odvete u súpera triumfovali 2:0. V 2. predkole prešli cez HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, po triumfe 1:0 vonku v domácej odvete remizovali 2:2. V 3. predkole majú izraelského šampióna Maccabi Haifa.

V Niké lige sa Slovanu zatiaľ nedarí podľa predstáv. V úvodnom zápase si na pôde nováčika v Košiciach, delil body so súperom za bezgólovej remízy, v nasledujúcom kole doma remizoval s Banskou Bystricou 2:2.

„Pre Slovan je veľmi dôležité, že postúpili do 3. predkola Ligy majstrov. Pred našim zápasom sa stretnú s Maccabi Haifa, ale Slovan má dostatočne široký káder na to, aby potvrdzoval svoju kvalitu aj v domácej súťaži,“ pokračoval Majerník, ktorý popísal aj aktuálny zdravotný stav mužstva.

„Gólman Martin Junas je už zdravý, jediný, kto ešte nemôže naskočiť do zápasov je Adam Mornog, no má za sebou už nejaké kontrolné vyšetrenia a postupne začne s individuálnym tréningom. Dúfam, že po Slovane nabehne do plnej záťaže. Ostatní chalani sú zdraví.“

Nechýba im motivácia

Na posledný pohárový zápas sa Skalica dokázala na Slovan Bratislava poriadne vyhecovať, v kabíne nechýba motivácia ani pred blížiacim sa stretnutím.

„Pre každého hráča je veľká motivácia nastúpiť proti Slovanu, či už je to v pohári alebo v lige, aj keď je potrebné povedať, ži ide o rozdielne zápasy. Pohár bol pre chalanov bonus, no hlavne domáce semifinále so Slovanom bolo z našej strany veľmi dobré, či už pre nás ako trénerov, pre chalanov, ale aj divákov.

Ligový zápas, ktorý nás čaká, bude o niečom inom. Pôjde o náročný duel s ťažkým súperom, ale my sa chceme pozerať na seba a na svoj výkon,“ uzavrel Majerník.

Ich káder prešiel zmenami

Proti Slovanu Bratislava máme z minulej sezóny v štatistikách dve ligové prehry s výsledkami 3:0, 1:4.

Počas prestávky prešiel obmenou aj náš súper. Smerom von odišli dlhoroční hráči Michal Šulla, Matúš Ružinský, Adrián Chovan, Vernon de Marco, Jurij Medveděv, David Holman, či tiež ofenzívni hráči Andre Green, Žan Medved a Giorgi Čakvetadze.

Na post brankára prišiel do Slovana skúsený Milan Borjan, do obrany stopér Kevin Wimmer a pravý bek César Blackman, stred poľa rozšírili Kyriakos Savvidis a Marko Tolič. Z hosťovania sa vrátili Kenan Bajrič a Matúš Vojtko. ŠK Slovan navyše aktuálne potvrdil aj príchod Davida Strelca, odchovanca klubu a slovenského reprezentanta.

Trénera Vladimíra Weissa nie je potrebné predstavovať. Do realizačného tímu Slovana pribudol cez letnú prestávku asistent Ľuboš Benkovský, ktorý naposledy koučoval prvoligové Zlaté Moravce a rovnako sa stal jedným z najmladších trénerov v histórii najvyššej futbalovej súťaže.

Lístky na zápas 3. kola Niké ligy medzi MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa odohrá v sobotu 12. augusta o 18.00 hodine sú dostupné na http://www.ticketlive.sk