Seničania ušetrili takmer dve tony CO2

V Senici sa vyše sto ľudí zapojilo do kampane Do práce na bicykli.

SENICA. Do kampane Do práce na bicykli sa v Senici tento rok zapojilo 27 tímov a celkovo 102 jednotlivcov, ktorí v mesiaci jún zvolili na dochádzanie do práce udržateľný spôsob prepravy, predovšetkým bicykel, ale aj verejnú dopravu, či chôdzu a auto nechali doma. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

Účastníci jazdili na bicykli napriek tomu, že v júni bolo viacero daždivých dní, celkovo naše tímy najazdili 7 958,40 kilometrov a ušetrili tak 1 989,60 kilogramov oxidu uhličitého.

Cieľom kampane je, aby sa z bicykla aj na Slovensku stal plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Zároveň je cieľom, aby sa cyklistom dostalo nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.

"K používaniu bicykla na presun po meste sa senická samospráva snaží prispieť budovaním cyklodopravných trás a v blízkej budúcnosti aj zavedením zdieľaných bicyklov v meste," informovalo mesto.