V Skalici začali inštalovať parkovacie senzory

SKALICA. V meste Skalica začali inštalovať parkovacie senzory v rámci projektu Moderné technológie mesta Skalica. Informoval o tom vedúci oddelenia strategického rozvoja Michal Čunderlík.

Projekt sa zameriava na implementáciu smart technológií do života mesta, a to predovšetkým do oblasti parkovania a environmentálneho monitoringu. "V rámci projektu sa plánuje inštalácia viac ako 530 parkovacích senzorov, štyroch meteostaníc a 16 informačných tabúľ po celom meste. Projekt sa aktuálne nachádza v záverečnej fáze," uviedol Čunderlík.

Montážne práce zahŕňajú inštaláciu parkovacích senzorov a ďalších komponentov projektu. "Tieto práce sa vykonávajú etapovito. Pri inštalácii senzorov bude potrebné dočasne uzatvárať parkovacie miesta," doplnil Čunderlík.

Montážne práce sa začali na parkovisku pri autobusovej stanici.

"Pokračovať by mali na uliciach Potočná, Sasinkova a Pivovarská a následne v oblasti Štefánikovho námestia a Námestia slobody. Po ukončení prác bude celý projekt ukončený a následne vyúčtovaný," informoval zamestnanec mesta.