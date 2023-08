Najstarší dub v Zámockom parku bojuje o zaujímavý titul

Hlasovať môže každý.

MALACKY. Pálffyovský dub spomienok bojuje o titul Strom roka 2023. Dostal sa medzi finalistov súťaže. Má vyše 500 rokov. Je jedným z najstarších exemplárov nachádzajúcich sa v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Zámocký park.

Do hlasovania sa môže zapojiť aj široká verejnosť. "Pálffyovský dub je jedným z mála stromov, ktoré svoj príbeh začali písať ešte pred príchodom Pálffyovcov do Malaciek – predtým než sa začali budovať priľahlý kaštieľ a park, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Stačí len spomaliť, započúvať sa do šumu listov v poryve vetra a do spevu vtákov," informovali na webe z nadácie Ekopolis.

Podľa nadácie je domovom mnohých organizmov a taktiež jedným z najstarších exemplárov nachádzajúcich sa v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Zámocký park i jeden z posledných exemplárov, ktorý bol zahrnutý do kompozície parku z drevín nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí kaštieľa.