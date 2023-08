Zhorel mu dom, upadol do kómy, jeho deti medzitým skončili v detskom domove

Stále existuje šanca, že sa bude môcť o deti opäť starať.

ROHOŽNÍK. Jaroslav Morávek má 59 rokov, posledný rok prežíva doslova peklo. Minulý rok v júli prišiel pre požiar o dom. Krátko na to vážne ochorel upadol na mesiac do kómy.

V prázdnom byte zostali samé dve maloleté deti, ktoré sa napokon dostali do detského domova. Jeho prebudenie z kómy bolo kruté. Nemal sa kam vrátiť a prišiel o deti.

Nemá peniaze, nemá bývanie, tri razy do týždňa musí absolvovať dialýzu. Existuje šanca, že by deti mohol dostať späť. Má to však niekoľko podmienok.

Osudný deň

Vo štvrtok 14. júla o 15:30 prijali na Operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave ohlásenie o požiari kôlne s drevom na dvore rodinného domu v obci Rohožník.

"Príčinou požiaru bola manipulácia maloletej osoby s otvoreným ohňom," informovali z hasičského zboru.

Do príjazdu hasičov sa požiar rozšíril na dva rodinné domy, medzi ktorými sa kôlňa nachádzala. Na mieste zasahovali štyria profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách a 27 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Stupava, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica a Studienka, ktorí požiar zlikvidovali.

"Bolo to cez prázdniny. Bol som v práci, nechal som 13-ročného a 7-ročného vnuka doma. Malý šiel do šopy za mačkami. Zapálil sa polystyrén a od toho sa chytil celý dom," povedal Jaroslav.

Jaroslav však prišiel o všetko. Čo bolo však najhoršie, dom nemal poistený a požiar spôsobilo mladšie z detí, situáciu znášalo psychicky veľmi ťažko. "Oliver to najprv vôbec nezvládal, teraz je to už lepšie," dodal.

Prišiel o deti

Deti, o ktoré sa Jaroslav takmer od narodenia staral sú jeho vnuci, ktorých mu súd zveril do starostlivosti. Ich matka, Jaroslavova dcéra, ich opustila krátko po narodení. Aktuálne je vo výkone trestu, rovnako, ako biologický otec detí.

"Ich mama od nich odišla. Najprv prišla so starším, nechala mi ho, po niekoľkých rokoch sa vrátila, bola opäť tehotná, porodila Olivera a nechala mi aj jeho," vysvetlil.

Jaroslav sa o vnukov sa celé roky príkladne staral. Chodil do práce. Deti chodili do školy a snažil sa im dať maximum, čo mohol.