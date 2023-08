Zákazníkom dlhuje státisíce eur, údajne za to môže advokát a médiá. Mali proti nemu verbovať ľudí

Zo svojich skutkov už vinil aj vyšetrovateľa či pandémiu.

SKALICA. Slavomír Buraj dlhuje zákazníkom približne 300-tisíc eur. Zobral od nich zálohy, dohodnuté diela však nevykonal. Už takmer rok trávi vo väzbe. V piatok 28. júla absolvoval ďalšie súdne pojednávanie.

Spolu s ním aj množstvo poškodených, ktorí neveriacky krútili hlavami. Vo svojej výpovedi sa totiž odvolával na to, že za vzniknutú situáciu môže advokát, ktorý obhajuje desiatky poškodených a médiá.

Medzi jeho argumenty v minulosti patrilo obviňovanie policajného vyšetrovateľa, či odvolávanie sa na pandémiu alebo vojnu na Ukrajine.

Porušil podmienku

Po rozsiahlom vyšetrovaní je známe, že podnikateľ Slavomír Buraj dlhuje zákazníkom viac ako 300-tisíc eur za nedodanie diel, na ktorých sa dohodli prostredníctvom písomných zmlúv. Spojili sa proti nemu desiatky ľudí z celého Slovenska, podali naňho trestné oznámenia.

V zmysle zákona mu môže podľa Zlatice Antalovej, hovorkyne trnavskej krajskej polície, hroziť trest odňatia slobody až na 15 rokov.

V nedávnej minulosti už totiž bol za podvody právoplatne odsúdený. Okresný súd Skalica tak rozhodol 20. apríla samosudcom Ladislavom Blaškom v spore s 84 zákazníkmi z obdobia od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2018.

Buraj dostal trest odňatia slobody na tri roky. Avšak súd mu výkon trestu podmienečne odložil a uložil mu probačný dohľad nad správaním v skúšobnej dobe. Podľa trestného zákona osobe určili skúšobnú dobu päť rokov, počas ktorých však mal Buraj pokračovať vo svojej činnosti.

Viera Bartová patrí medzi poškodených. V máji 2022 našla inzerát, na ktorý zatelefonovala.

"Chcela som vedieť len informačne, že koľko stojí prístrešok. Buraj sa nahlásil na ďalší deň na obhliadku. Samozrejme, termín nedodržal, stále ho posúval. Večer volal, že za 20 minút je u nás," vysvetlila.

Neprišiel. Potom telefonoval, že je zhruba hodinu cesty od nich a tak termín presunuli na ďalší deň. Termín sa snažil opäť posunúť. "Samozrejme, boli to samé posuny času, tak ma to nahnevalo a poslala som mu SMS, že rušíme obhliadku. Čo tu chce po tme robiť? A hneď som si jeho číslo zablokovala, ako keby som niečo tušila, že niečo nie je v poriadku. Nemám rada keď niekto niečo nedodržuje. Ja a môj manžel sme neboli pri 40-ročnej práci na takéto niečo zvyknutí," povedala.

Buraj podľa nej prišiel na to, že ho zablokovala, tak volal hneď z iného čísla. "To už nebol ten milý pánko s krásnym hláskom, ale drzo povedal, že ako som si to dovolila a on je už na ceste k nám a podobne," dodala.

Vraj kvôli nim šiel z Nových Zámkov. Podľa jej slov ani nevedel kam ide. "Zrazu sa ma opýtal, či sú to tie Bystrany, alebo takú nejakú skomoleninu, my žijeme v Bystričanoch. Ani nevedel, kam presne ide. Tak som mu dala adresu a prišiel. Smola, že prišiel," skonštatovala.

Podľa jej slov prišiel vyvoňaný pánko na krásnom aute s výrazným rečovým darom. "Nič nebol problém. Technicky ani ekonomicky. Naleteli sme, podpísali sme zmluvu. Má vzácny dar. Buď je dobrý herec alebo rozdvojená osobnosť," povedala.

Víno za tisíce eur

Do dvoch týždňov malo nasledovať meranie, do ďalších dvoch týždňov malo dôjsť k samotnej montáži. Tvrdil im, že všetko bude hotové do konca júna.

Zobral si zálohu tritisíc eur. Bartová od Buraja dokonca dostala darček. "Také drahé víno som ešte nikdy nemala - v hodnote tritisíc eur," dodala.