Černek: „Čo všetko nechajú hráči na ihrisku, musíme nechyť aj my na tribúne“

Minulú sezónu bol obnovený fanklub Skalice.

SKALICA. V Skalici sa minulú sezónu obnovil fanklub. Hlavným iniciátorom tejto myšlienky bol Lukáš Černek, brat nášho krajného obrancu Martina Černeka.

„Áno, bol to pre mňa jeden z dôvodov, no bez ohľadu na to som chodieval pravidelne na zápasy do Skalice a veľmi tu fanklub chýbal. Som kreatívny človek, stále by som niečo nové vymýšľal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

S myšlienkou obnovy fanklubu som prišiel na klub, kde ma podporili,“ vysvetlil na úvod Černek.

Menší, no rodinný klub

Kým zo začiatku tvorilo gro fanklubu šesť, sedem ľudí, postupne sa cez prvoligovú sezónu rozrastali.

„Na poslednom zápase sezóny v Trenčíne sme ako fans cestovali dvomi mikrobusmi a veľa fanúšikov prišlo aj vlastnými autami, takže sme v sektore hostí vytvorili výbornú atmosféru, čo ma veľmi teší,“ pokračoval.

Lukáš Černek, rovnako ako jeho brat Martin, býva v Častkove, no je rodený Skaličan, kde aj futbalovo vyrastal. „Skalica je moja srdcová záležitosť,“ podotkol.

A ako sa dnes pozerá na klub? „Sme síce menší, no rodinne založený klub. Komunikácia s klubom a manažmentom je bezproblémová, vždy nám vyjdú v ústrety, keď niečo potrebujeme,“ pochvaľoval si spoluprácu.

Výsledky sa im pozdávajú

Prvú sezónu v najvyššej súťaži obsadila Skalica 8. miesto. „Vnímal som to ako dobré umiestnenie, dôležité bolo pre mužstvo udržať sa v prvej lige. V minulosti sa tu hrala najvyššia súťaž len jednu sezónu, preto je to úspech.

Verím, že minimálne takéto umiestnenie sa dosiahne aj v nasledujúcej sezóne, aj keď ako fanúšikovia dúfame v prvú šestku.“

Klub cez letnú prestávku predstavil nový dizajn permanentiek, za ktorým sa skrýva aj myšlienka podpory zariadenia sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. Práve klienti Zeleného domu, konkrétne Denis, Miška, Katka, Juraj, Lenka a Lívia sú autormi nového dizajnu. Ako poďakovanie klub venuje dve eurá z každej permanentky práve tomuto sociálnemu zariadeniu.