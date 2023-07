Prvoligová Skalica je na sezónu pripravená. Dôležitý bude vstup do ligy

Klub absolvoval predsezónnu tlačovú konferenciu.

SKALICA. MFK Skalica v stredu (26. júla) absolvoval predsezónnu tlačovú konferenciu, na ktorej zhodnotili prípravné obdobie, prestupy v kádri, ako aj pripravenosť klubu do nového súťažného ročníka Niké ligy generálny manažér Lukáš Varga, tréner A-mužstva Pavol Majerník a hráčsku kabínu zastupoval kapitán Martin Nagy.

(zdroj: MFK Skalica)

Do nového ročníka 2023/2024 vstúpi Skalica domácim zápasom so Zlatými Moravcami. „Pre nás bude dôležité dobre vstúpiť do ligy, máme doma Zlaté Moravce, potom ideme do Ružomberka a následne nás čakajú nároční súperi zo špice ligy, ako sú Slovan Bratislava, Spartak Trnava a Dunajská Streda. Prvoradé je dobre sa naladiť na ligu a získať doma tri body,“ vyjadril sa tréner Pavol Majerník, ktorý reagoval aj na zmeny v kádri.

Odišla stopérska dvojica

Skalica totiž cez leto prišla o stopérsku dvojicu, ktorú tvorili Filip Blažek a Haiderson Hurtado. „Minulú sezónu som sa vyjadril, že máme najlepšiu stopérsku dvojicu v lige a za tým si stojím. Obaja podávali dobré výkony, z čoho vyplynulo aj to, že bol o nich záujem a myslím si, že ich prestup pomohol aj klubu.

Z môjho trénerského pohľadu je to pre mužstvo škoda a jasné, že nám budú chýbať, ale myslím si, že je tam Oliver Podhorín, ktorý im kryl chrbát a ukazuje sa veľmi dobre.

Rovnako prišiel aj Michal Ranko, ktorý veľmi dobre pozná skalické prostredie a verím, že budeme pokračovať v nastúpenom trende, kde chceme vyhrávať hlavne doma, a že oni dvaja budú mať dostatočnú kvalitu, aby nám v tom pomohli,“ vysvetlil Majerník.

Práve prestupy Filipa Blažeka do Baníka Ostrava a Haidersona Hurtada do českého Jablonca boli pre Skalicu historicky prvými platenými transfermi. „Vedeli sme, že o týchto hráčov je veľký záujem. S Filipom Blažekom sme mali dohodu, že ak oň bude prejavený záujem, ktorý bude dávať zmysel jemu aj nám, tak k transferu pristúpime.

Generálny manažér klubu Lukáš Varga (zdroj: MFK Skalica)

Ozvala sa Ostrava, predtým boli aj iné kluby, kde to napokon padlo, a Filip prišiel s tým, že táto ponuka má preňho význam a že by do Ostravy chcel ísť. My sme sa s nimi následne veľmi rýchlo a dobre dohodli,“ objasnil generálny manažér klubu Lukáš Varga, ktorý dodal:

„Čo sa týka Hurtada, neplánovali sme transfer teraz cez leto, ale po zápase v Ostrave bol telefón tak „žhavý“, že sa to behom troch dní muselo urobiť. Taký je futbal, fluktuácia hráčov je obrovská a musíme sa s tým vyrovnať, ale ako povedal tréner, máme tam Michala Ranka, Rudzana a skúseného Podhorína, takže sa toho neobávam. Keby sme v tom videli problém, tak tieto transfery nezrealizujeme,“ doplnil Varga.

Tréner Pavol Majerník sa vyjadril aj k zdravotnej stránke hráčov, kde je dlhodobo zranený brankár Martin Junas a kvôli menšiemu zraneniu nie je zatiaľ k dispozícii ani Adam Morong. „Má menšiu trhlinku na svale, ktorá sa objavila po prípravnom zápase s Považskou Bystricou a predpokladám, že ešte tri týždne bude mimo. Drobné problémy má Mário Hollý, ale ostatní chalani sú nachystaní a pripravení na ligu.“

Dobrý štart do ligy a stabilné výkony

Minulú sezónu vstupovala Skalica ako nováčik do ligy so skromným cieľom, ktorým bola záchrana v súťaži, napokon jej veľa nechýbalo k prvej šestke a v konečnej tabuľke jej patrilo 8. miesto.

„Hlavnou ambíciou je pre nás zvládať zápasy, podávať stabilné výkony a už spomínaný dobrý štart do ligy. Čo sa týka umiestnenia, pre mňa je dôležité to, aby sa chalani zlepšovali, plnili veci, ktoré od nich vyžadujeme a potom môžeme byť aj v tabuľke vyššie, ako minulú sezónu,“ priblížil tréner Pavol Majerník, ktorý sa v nedávnom rozhovore pre klubový web vyjadril, že v hľadáčiku je ešte jeden stredný obranca.

„Na príchode takéhoto hráča sme pracovali počas celej prípravy, no je pre nás veľmi ťažké nájsť stopéra, ktorý by mal požadovanú kvalitu, akú mali Blažek s Hurtadom, preto sme sa nechceli unáhliť. Zatiaľ stále hľadáme, no ako už bolo spomenuté, je tu Podhorín, Ranko, či Rudzan, navyše, prestupové obdobie je do konca septembra, takže je tu stále možnosť, že o jedného stopéra ešte káder vystužíme,“ dodal tréner.

Minulú sezónu Skalica trpela na nepremieňanie šancí, a to hlavne v jesennej časti, ako to vyzerá s ofenzívou do blížiacej sa súťaže? „Odišiel nám Andrej Fábry, ktorý mal výborné čísla, no prišiel Alex Sobczyk a neskôr aj Daniel Smékal, ktorý pribudol prakticky pred koncom prípravy.

Samozrejme, pracujeme na ofenzíve, sú to noví chalani, ktorí si potrebujú zvyknúť na spoluhráčov, klub, celkové fungovanie, ale hlavne na základné princípy, ktoré od nich vyžadujeme, a ktorými sa chceme prezentovať. Som presvedčený o tom, že majú kvalitu na to, aby prispievali gólmi,“ uzavrel Majerník.

Noví hráči zapadli do kabíny

V súvislosti s najvyššou futbalovou súťažou bolo potrebné v Skalici zapracovať aj na úprave infraštruktúry. „Zostáva nám splniť poslednú podmienku, na ktorú máme pol roka, a to je dobudovanie rozcvičovní.

Máme k tomu vypracovaný projekt a v priebehu jesennej časti ho zrealizujeme, potom nás ešte čaká dostavba jednej tribúny. Harmonogram nám beží tak, ako sme si ho naplánovali, sme v komunikácii so zväzom aj s Komisiou pre štadióny a ihriská SFZ,“ vysvetlil generálny manažér klubu Lukáš Varga.

Kapitán Martin Nagy (zdroj: MFK Skalica)

A ako zapadli nové mená do hráčskej kabíny? „V Skalici je kabína, ktorá drží pokope a aj noví chalani do nej dobre zapadli. Ako už spomenul tréner, ešte to chce nejaký čas, čo sa týka určitých mechanizmov na ihrisku, pretože my už vieme, čo očakávať, čo od nás kouč chce, ale pri nových hráčoch to ešte chvíľu potrvá, kým si na to zvyknú.

Prípravné zápasy nám ukázali dobré aj slabšie stránky mužstva, na ktorých musíme ešte popracovať, no kabína je zdravá a teší sa na ligu,“ uzavrel kapitán Skalice Martin Nagy.