Hlboké má za sebou úspešnú sezónu v kraji, ktorú si chcú v klube zopakovať

Mužstvo aj naďalej povedie tréner Andrej Fišan.

HLBOKÉ. Hlboké má za sebou vydarenú sezónu v krajskej 6. lige Západ, ktorú ukončili na druhom mieste s osembodovou stratou na lídra tabuľky z Myjavy a šesťbodovým náskokom pred tretími Strážami.

Na jar mužstvo ťahalo vydarenú sériu zápasov, kedy len dvakrát pocítili chuť prehry s Mokrým Hájom a prekvapivo aj so Šaštínom. Motivácia mužstvu nechýba ani do blížiaceho sa súťažného ročníka, čo potvrdil v našom spoločnom rozhovore aj tréner Andrej Fišan.

Na jeseň vám patrilo v krajskej 6. lige tretie miesto, na jar ste ho ešte vylepšili a skončili ste druhí. Ako hodnotíte uplynulý ročník?

S predošlou sezónou a s konečným umiestnením v tabuľke sme v klube spokojní, aj keď niektoré zápasy mohli skončiť s lepším výsledkom. Keď si to vezmem z celkového hľadiska, ako sme vstupovali do súťaže a ako sa po doplnení kádra mužstvo stabilizovalo, myslím si, že sme zaslúžene skončili druhí a Myjava bola zaslúžene prvá.

Vravíte, že niektoré zápasy mohli skončiť s lepším výsledkom. Ktoré máte na mysli?

Určite to je zápas v Čároch na jeseň, kde sme remizovali 2:2. Pre nás pomerne nešťastný zápas, kedy sa jeden z hráčov ženil, takže nám kvôli svadbe chýbalo dosť chalanov.

V Šaštíne sme na jar prehrali 6:2, vtedy som bol chorý a chalani jednoducho zápas nezvládli. Pre nás dve smolné stretnutia, no a potom sú to zápasy doma s Mokrým Hájom (0:0) alebo Rybkami (1:1), kde nám k víťazstvu chýbalo veľmi málo.

Ktorí súperi z ligy vás v súťaži najviac potrápili?

Boli to tie najkvalitnejšie celky tabuľky ako rezerva Myjavy, už spomínaný Mokrý Háj či Stráže. S mužstvami z nižších priečok tabuľky sme si poradili, až na pár výnimiek, ktoré som spomenul už vyššie.

Povedali ste, že Myjava B vyhrala zaslúžene. Vy ste s nimi na jeseň prehrali tesným rozdielom 1:0, na jar doma ste si po remíze 1:1 delili body. Aký to bol súper?

U nich sme hrali aktívnejšie, no Myjava sa hneď v úvode dostala do vedenia. Zvyšok zápasu sme sa snažili o vyrovnanie, no zlom prišiel v 70. minúte, kedy sme dostali červenú kartu, čo nás výrazne oslabilo.

Doma sme s nimi odohrali vyrovnaný zápas, ale v celkovom hodnotení boli lepším celkom, získali viacej bodov, na jar ani raz neprehrali. Na ich hráčoch bolo vidieť, že majú aj viacej tréningov v týždni a že niektorí sú v príprave s A-mužstvom.

Všeobecne ich klub pôsobil profesionálnejšie od všetkých ostatných v súťaži, keď som sa pozrel aj na ich realizačný tím a ako k tomu pristupovali.

Mali návyky z myjavského, o niečo profesionálnejšieho futbalu, takže po tejto stránke to bolo niečo úplne iné.

Za vami je prvá sezóna v obnovenej krajskej lige. Priniesla to, čo ste od nej očakávali?

Určite áno. Tie najlepšie mužstvá z okresu išli hore, spojili sa a vytvorili novú súťaž, ktorá bola doplnená o rezervu Myjavy. Škoda, že tímy z Trnavy sa k tomu tak postavili, ale my osobne sme radi za možnosť krajskej súťaže.

Vyššiu kvalitu bolo vidieť hlavne na rozhodcoch, na každý zápas pricestovali traja aj s delegátom stretnutia, navyše, každý zápas bol náročný, nebol tu vyslovene ľahký súper ako možno v okrese, tým, samozrejme, nechcem nikoho uraziť. Vo väčšine mužstiev sú hráči, ktorí majú skúsenosti z vyšších súťaží, takže áno, krajská liga priniesla to, čo sme od nej očakávali.

Vyššie postúpila rezerva Myjavy, do oblasti vypadli Čáry. Do súťaže pribudli Dubovce ako víťaz 7. ligy ObFZ Senica a neznámu bude predstavovať Stará Turá...

Áno, Dubovce budú nepríjemným súperom, keďže ich poznáme z oblasti, u nich sa hrá ťažko. Viem, že tam robia futbal ľudia, ktorí chcú napredovať a chcú to robiť dobre, takže som rád, že Dubovce idú hore. Stará Turá pre nás bude ešte väčšou neznámou ako rezerva Myjavy minulý rok.

U nich som aspoň vedel, že majú v tíme odchovancov myjavského futbalu, doplnených o dorastencov, ale o Starej Turej netuším vôbec nič. Pred súťažou si o nich urobíme prehľad, či majú skôr hráčov od Myjavy, alebo od Nového Mesta nad Váhom, a uvidíme, akú kvalitu prinesú.

Trápili vás počas poslednej sezóny nejaké zranenia?

Musím si zaklopať, že sa nám zranenia celkom vyhýbali. Možno aj preto bola naša sezóna taká úspešná, pretože ak vám vypadnú dvaja, traja nosní hráči zo základnej zostavy, už je to citeľný problém. Občas sa stalo, že niekto z hráčov mal krátky výpadok, čo sme dokázali bez problémov nahradiť.

Už teraz je jasné, že Marek Vrablic bude od nasledujúcej sezóny hrávať v Borskom Mikuláši, Bronislav Chovanec odišiel do Kunova a Tomáš Vach do Jablonice. Očakávajú sa ešte nejaké odchody?

Vzhľadom na sezónu a kvalitu hráčov som čakal, že začne na chalanov poľovačka, ani tak nie z mužstiev z našej súťaže, ako možno z vyšších líg. Sme blízko Rakúska, čo tiež nevieme ovplyvniť.

Áno, niektorí chalani mali ponuky, ale keďže medzi sebou máme dobré vzťahy, na rovinu mi o nich povedali. Okrem uvedených hráčov mi nikto neavizoval, že by chcel skončiť alebo odísť do iného klubu.

Myslím si, že majú medzi sebou v kabíne motiváciu zotrvať v Hlbokom, pretože chcú v nasledujúcej sezóne zabojovať o lepšie umiestnenie.



A ako je to s pohybmi smerom dnu? Na stránke ste už avizovali nejaké nové mená...

Áno, smerom dnu sme mali v jednaní nejakých hráčov, chceli sme tím doplniť, hlavne čo sa týka šírky kádra, pretože sa môže stať, že dvaja, traja hráči vypadnú a nastane problém, ktorému sa chceme vyhnúť. Rovnako je to lepšie aj z pohľadu tréningového procesu, chcem, aby bolo čo najviac hráčov na tréningu a aby to pre nich malo nejaký význam.

Smerom dnu prišli Miroslav Šúrek a Lukáš Šurek, ktorí naposledy pôsobili v Čároch. Okrem nich je to maďarský defenzívny hráč Jároszláv Gálác. Ešte možno príde k pohybom, ktoré zatiaľ nebudem konkretizovať, rovnako pracujeme aj s dorastencami, dvaja sa už zapojili a ďalší dvaja budú mať osemnásť rokov na jeseň, takže s nimi rátame.