Most v Popudinských Močidľanoch po rekonštrukcii opäť sprejazdnia

BRATISLAVA. Most v Popudinských Močidľanoch v okrese Skalica po komplexnej rekonštrukcii opäť sprejazdnia od polnoci z pondelka 24. júla na utorok 25. júla. Ako informuje odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), pôvodný most ponad potok Chvojnica na ceste III.triedy z technických príčin úplne zbúrali a nahradili novou mostnou konštrukciou. Modernizáciu, ktorá trvala štyri mesiace, realizovala spoločnosť OAT za vysúťaženú sumu 705-tisíc eur

Pôvodný most s dĺžkou 12 metrov vykazoval podľa TTSK viacero závažných porúch, ktoré si vyžadovali zbúranie pôvodnej mostnej konštrukcie a vybudovanie úplne nového mosta. "Čerstvo dokončený most prinesie zvýšenú bezpečnosť a zníženú hlučnosť prechádzajúcich vozidiel po moste," konštatuje samospráva. Ako dodáva, do stavu spred začiatku rekonštrukcie sa vracia od utorka tiež dopravná obsluha Popudinských Močidlian linkami prímestskej autobusovej dopravy.



Slávnostné otvorenie mosta sa uskutoční za účasti trnavského

župana Jozefa Viskupiča v utorok 25. júla o 9.00 pri novom

moste.