Slovensko podľa odborárov nesplní svoj záväzok Únii. Hrozí viac kamiónov a kolaps cestnej dopravy

Železničný sektor sa už tri dekády borí v problémoch.

BRATISLAVA/ ZÁHORIE. V pondelok 17. júla rokovali odborári na ministerstve dopravy s vedením rezortu. Debata bola podľa ich slov drsná. Aktuálne riešia cenu poplatkov za železničnú dopravnú cestu. Ministerstvo dopravy predstavilo návrh, pre ktorý malo dôjsť k zníženiu zliav.

Návrh rezortu sa dotýka celého Slovenska, vrátane Trnavského kraja.

Podľa železničnej expertky Dariny Željazkovovej by to znamenalo by to navýšenie počtu kamiónov na cestách a diaľniciach a zníženie objemu železničnej nákladnej dopravy by mohlo viesť k prepúšťaniu. Bude mať dopad aj na ekológiu a bezpečnosť ciest.

Vďaka tlaku odborárov ministerstvo ustúpilo a nebude presadzovať, aby zmeny prebehli od budúceho roku, chcú nájsť spoločnú cestu. Jaroslav Kmeť, tajomník rezortu avizoval, že dopravcovia sa v ďalšom roku nemusia obávať žiadnych zmien. Garantoval, že ministerstvo chce železničnému sektoru pomôcť.

Katastrofa na Slovensku?

Iniciátorom pondelkového stretnutia zástupcov ministerstva a dopravného sektora bola Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) spolu s Asociáciou železničných dopravcov Slovenska (AROS). Ich cieľom bolo zachovať súčasnú zľavu z poplatku za dopravnú cestu, ako základný pilier podpory nákladnej železničnej dopravy na Slovensku.

Podľa APZD a AROS je potrebná komplexná reforma systému poplatkov za dopravnú cestu a do tej doby, je nevyhnutné ponechať zľavu, ktorú dopravcovia využívajú. Ďalej tvrdia, že práve oprava a údržba ciest je kľúčová, no nesmie ísť na úkor železničných dopravcov. Počas najbližšieho stretnutia sa zástupcovia ministerstva, železničiari a odbory stretnú, aby diskutovali o možnostiach opráv dopravnej infraštruktúry z Plánu obnovy na roky 2021 až 2027.

Akýkoľvek návrh na zrušenie zľavy bez adekvátnej náhrady by bol podľa APZD a AROS kontraproduktívny a spôsobí presunutie tovaru späť na cesty.

Andrej Lasz, generálny sekretár APZD upozornil na fakt, že cestná doprava v súčasnosti neplatí adekvátne poplatky za využívanie ciest a za emisie, ktoré produkuje. Zrušenie zľavy by mohlo viesť k presunu odhadom až piatich miliónov ton tovaru na cesty.

"Znamenalo dodatočných 250-tisíc jázd kamiónov, čo by značne zhoršilo stav cestnej infraštruktúry a priechodnosť ciest," dodal.

Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS tvrdí, že bez zľavy z poplatku stratí nákladná železničná doprava svoju konkurencieschopnosť a udržateľnosť.

"Spôsobí to zvýšenie cestnej dopravy a emisií, čo je v rozpore s cieľmi Európskej únie v rámci programu Fit for 55," zhrnul.

Spomínaná zľava z poplatku za dopravnú cestu predstavuje 50 percent z poplatku a je limitovaná na 22,5 milióna eur ročne. Už niekoľko rokov v praxi funguje tak, že za každé euro, ktoré zaplatí nákladný dopravca, prispeje štát ďalším eurom do výšky maximálne 22,5 milióna eur. Tieto peniaze slúžia na financovanie opráv opotrebených železničných tratí. APZD a AROS preto vyzývajú k podpore nákladnej železničnej dopravy, ktorá predstavuje najefektívnejší a najekologickejší dopravný systém na Slovensku.

Výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka skonštatoval, že ak sa so železnicami nezačne nič robiť, železničná nákladná doprava skončí.

Drsná debata priniesla ovocie