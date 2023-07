Skaličanka zažívala šikanu, spolužiačka jej zlomila ruku. Dnes sa venuje športu a charite

Melániu nominovali v rámci projektu Detský čin roka 2023.

SKALICA. Melánia Ožvaldová má desať rokov a aj keď je na prvý pohľad obyčajným dieťaťom, zažila si toho už viac ako dosť. V škole ju šikanovali a spolužiačka jej dokonca zlomila ruka. Nepríjemné školské zážitky ju ale nezlomili, dnes sa aktívne venuje boxu, má vlastného sponzora a prestúpila na športovú školu. V dospelosti sa túži stáť policajtkou.

Popritom ale nezabúda na pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Zapája sa do charitatívnych akcií alebo zbiera peniaze pre zvieratká. Po tornáde na Morave dokonca darovala svoju novú kompletnú výbavu do školy dievčatku, ktoré spolu s rodinou prišlo o všetko.

Neunikla ani pozornosti prezidentky Zuzany Čaputovej. Stretli sa v Prezidentskom paláci.

Šikanovali ju, nevzdala sa

Podľa slov matky Petry Černáček si Melánia v škole prešla obrovskou šikanou, ktorú však ani nemohli vyriešiť v trestnom konaní.

Všetky problémy nastali, keď Melánia začala boxovať. V športe podľa jej matky našla naplnenie. Jej talent si všimli aj sponzori.

"Melanka si začala do školy nosiť dres, mala z neho radosť. Deti si z nej robili srandu, že box nie je šport a vysmievali sa jej. Spočiatku sme na to nereagovali a nevšímali sme si to. Neskôr sme situáciu museli riešiť s rodičmi deti, bolo to však bez úspechu," vysvetlila Petra Černáček.

Melániu najviac šikanovala jedna spolužiačka, ktorá v čase šikany nedosiahla vek 14 rokov, čiže nebola trestnoprávne zodpovedná.

"Od začiatku školského roku na dcéru slovne útočila, ona si to však nikdy nevšímala. Povedala, že na box nechodí preto, aby sa v škole bila. Jej cieľom je dostať sa na policajnú školu," povedala.

Šikana vyústila do fyzického útoku, skončili na pohotovosti. Melánia si zlomila ruku. Vedenie školy sa podľa slov matky nesnažilo problém riešiť dostatočne.

"Riaditeľ to zotrel zo stola a čakali sme na koniec školského roka, vybavili sme prestup na športovú školu," dodala.

Vedenie školy síce trvalo na tom, aby sa útočníčka ospravedlnila, no Melánia si už nedokáže predstaviť, že by sa so spolužiačkou po tomto konflikte normálne kamarátila. "Do prípadu sa musela zapojiť polícia aj sociálka," vysvetlila.

Petra Černáček napokon Melánii vybavila prestup na inú školu. Riaditeľ športovej základnej školy v Skalici Peter Martinovský podal pomocnú ruku a žiačku prijať.

Riaditeľ Melániinej bývalej školy, František Kaprálik na otázky redakcie do uzávierky nereagoval.

Je odhodlaná pomáhať

Melánia rada pomáha a miluje zvieratá. "Nedokáže zabiť ani muchu, radšej ju hodinu naháňa a potom ju vypustí z okna," vysvetlila jej mama.

Jej túžba pomáhať sa začala po tornáde na Morave v roku 2021. "Rozhodla sa pomôcť dievčatku z Lužíc. Bola to jej rovesníčka. Darovala jej všetky nové veci, ktoré sme jej kúpili do školy. Od sponiek po peračník, za svoje úspory si potom kúpila nové," povedala.