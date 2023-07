Pre opravu vozovky čiastočne uzatvoria diaľnicu

Obmedzenia potrvajú od stredy do piatka.

SENICA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na moste pri Sekuliach, v okrese Senica.

Ako informuje NDS na svojom webe, doprava bude obmedzená v termíne od stredy 19. júla od 8:00 do piatka 21. júla do 14:00, v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu v smere do Kútov, približne v kilometri 9,800 - 9000.

Dôvodom uzávery bude oprava vozovky. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.