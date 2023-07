Kamionista neodhadol situáciu, odniesol si to cyklista

Záchranári ho museli previesť do nemocnice.

HOLÍČ. Senickí dopravní policajti riešili dnes cez obed dopravnú nehodu v kruhovom objazde. Policajti na mieste preverili priebeh nehody a podľa prvotných informácií išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o chybu na strane vodiča kamiónu. Informovala Mária Linkešová, hovorkyňa krajskej polície.

Kamionista podľa polície vošiel do kruhového objazdu a nedal prednosť cyklistovi, ktorý kruhovým objazdom už prechádzal. 53-ročný muž skončil po náraze na zemi a so zraním ruky ho previezli záchranári do nemocnice.

Policajti podrobili po nehode oboch vodičov dychovým skúškam na alkohol a v oboch prípadoch boli výsledky negatívne. Vodiča, ktorý nehodu zavinil, budú riešiť policajti v správnom konaní.

"Cyklisti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a ak vodič auta zle vyhodnotí alebo odhadne situáciu na ceste, táto chyba môže mať pre cyklistu fatálne následky," upozornili na polícii.