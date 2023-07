Ministerstvo dopravy navrhuje zvýšenie poplatkov pre nákladných dopravcov, odborári sú proti

Členovia odborových zväzov nerozumejú rozhodnutiu ministerstva.

ZÁHORIE. Odborári a dopravcovia opisujú návrh ministerstva dopravy na zvýšenie poplatkov za používanie železničnej cesty za katastrofu. Nákladným dopravcom a štátnemu podniku ZSSK CARGO to spôsobí stratu v miliónoch. Tiež prídu o konkurencieschopnosť.

Hrozí aj situácia, že zahraniční dopravcovia Slovensko budú úplne obchádzať. S kompetentnými rokovali už niekoľkokrát, avšak bezvýsledne. V pondelok 17. júla dôjde k ďalšiemu stretnutiu s ministerstvom dopravy.

Médiá z účasti vylúčili. Odborári žiadajú stiahnutie návrhu. Podľa odborníkov je to pre Slovensko krok späť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štát chce zvýšiť poplatky pre železničných dopravcov, môže to mať fatálne následky Čítajte

Žiadajú stiahnutie návrhu

Patrik Benka, riaditeľ Asociácie železničných dopravcov (AROS) očakáva stiahnutie návrhu. Koncom júna zasielali ministerstvu list.

"Sme za okamžité stiahnutie. Jednoznačne s tým nesúhlasíme. Pol roka je už za nami. Aj keď sa to stiahne, môžeme sa rovno začať baviť o tom, ako to bude v roku 2025, pretože na rok 2024 už nevybavíme nič," zhrnul s tým, že ak stiahnutie nevyjde, oznámia ďalšie kroky.

Rátajú aj s odmietnutím rezortu, preto vytvorili plán B.

Ministerstvu referovali podmienky, ak by nedošlo k stiahnutiu spomínaného návrhu.

"Ak by to presadili napriek našej nevôli a nesúhlasu, mali by sme požiadavky, ako týchto sedem miliónov eur využiť. Taktiež by sme chceli počuť vysvetlenie. Ale aj vysvetlenie, ako chcú presunúť nákladnú dopravu z kamiónov na železnice," vysvetlil.

V článku sa dozviete: Čo žiadajú od ministerstva dopravy odborári,

čo si myslia odborníci,

aké plány majú odborári, ak rezort odmietne návrh stiahnuť.

František Zaparanik, predseda Odborového združenia železiarov (OZŽ) taktiež očakáva stiahnutie návrhu zo strany rezortu. Koncom júna rezortu navrhli stiahnutie tohto materiálu z pripomienkovania a požiadali ich o promptné rokovanie.

"Napísali sme im, že v takomto znení si žiadame tento materiál kompletne stiahnuť. Nie som odborník na stanovenie poplatkov. Poukázali sme na to, aby splnili podmienky stratégie," zhrnul.

Aby naplnili predsavzatia, museli by uskutočniť inú ponuku.

"Približne dve rokovania spätne sa na tripartite rokovalo, že by sa táto suma zvýšila. Bolo to zhruba rok dozadu. Toto je však presný opak, hľadajú drobné na odstránenie úzkych miest týkajúcich sa infraštruktúry," vysvetlil.

Jozef Chovanec, prezident Odborove asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) zhrnul, že žiadajú vysvetlenie pohnútok prečo takýto návrh vôbec vznikol.

"Nesúhlas tam je. Ďalší krok bude, že sa musíme dohodnúť, čo podnikneme," dodal s tým, že prvoradé sú najmä výhrady nákladných dopravcov.

Chovanec tvrdí, že chcú objem peňazí taký, aký bol zadefinovaný na tento rok.

Podľa Romana Gona, predsedu predstavenstva a riaditeľa ZSSK CARGO tým rezort železničnej nákladnej doprave to jednoznačne poškodí.