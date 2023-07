Dôchodkyňa spadla a nedokázala si sama pomôcť, policajti k nej liezli cez okno

Políciu zalarmovala pracovníčka obecného úradu.

ŠAŠTÍN-STRÁŽE. Policajti z Obvodného oddelenia Šaštín-Stráže neváhali a pomohli 80-ročnej pani. Políciu zalarmovala pracovníčka obecného úradu, ktorá zistila, že staršia obyvateľka obce leží vo svojom dome a nevie vstať. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti ihneď po príchode na miesto začali s dôchodkyňou komunikovať a zistili, že spadla na zem a udrela si hlavu. Keďže ju boleli ruky aj nohy, nedokázala si sama pomôcť.

"Vzhľadom k tomu, že vec nezniesla odklad, policajti vošli do domu cez malé okno na toalete. Zvnútra sa im potom podarilo otvoriť vchodové dvere. Do domu už tak mohli vojsť aj privolaní záchranári, ktorý si staršiu pani prevzali do svojej starostlivosti," informovala polícia.

Policajti počkali na mieste až do príchodu dcéry zranenej ženy, ktorá dom bezpečne uzamkla.