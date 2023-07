Mladší dorast Senice vyhral tretiu ligu. Sezónou prešli bez jedinej prehry

Prinášame vám rozhovor s trénerom Timotejom Královičom.

SENICA  Aj keď sa mužský futbal v Senici na jednu sezónu vytratil z futbalovej mapy, mládež fungovala ďalej a dosahovala výborné výsledky. Pred sezónou museli v klube riešiť viacero problémov, no napokon sa im podarilo zachovať dorasteneckú dvojičku U19 a U17, ktorá hrala tretiu ligu. Rovnako bola súčasťou tretej ligy aj žiacka dvojička U15 a U13. V súťažiach Slovenského futbalového zväzu sa podarilo udržať kategórie prípraviek U9, U10 a U11. V klube nechýbali ani dievčatá WU19 a WU15 a najmenšie kategórie U6 a U7 fungovali nesúťažne.

Najväčší úspech sa podarilo dosiahnuť mladším dorastencom, ktorí vyhrali titul v tretej lige U17 a to dokonca bez jedinej prehry v sezóne. V súťaži ich naháňala Považská Bystrica, ktorá skončila len o bod za nimi. V 32 zápasoch dosiahli mladší dorastenci 29 víťazstiev, 3 remízy, zdobila ich najlepšia defenzíva a svojim súperom nastrieľali 133 gólov. Predošlú sezónu, sme bilancovali s trénerom Timotejom Královičom, s ktorým sme nahliadli aj do nasledujúceho ročníka.

Máte za sebou náročnú, no veľmi vydarenú sezónu, v ktorej ste ani raz neprehrali. Aký bol posledný súťažný ročník?

Ak mám byť úprimný, sám som zo začiatku nečakal takýto úspech. V úlohe hlavného trénera som bol prvú sezónu, absolútne som nevedel, čo ma čaká a do čoho idem. Postupom času, keď sme s hráčmi trénovali a začali sa dosahovať skvelé výsledky, zistil som, že pracujem s výbornou partiou chalanov, ktorých futbal extrémne baví. Postupne sme začali pozerať aj po zisku titulu, ani sme nedúfali, že by sa nám to podarilo bez jedinej prehry, čo si myslím, že je až celkom unikátne, nakoľko nás v súťaži naháňala Považská Bystrica. Máme za sebou skvelú sezónu, až ma to samého prekvapilo, že niečo takéto sa dá dosiahnuť.

Spomínate, že ste boli prvýkrát v úlohe hlavného trénera. Pri ktorých kategóriách ste pôsobili predtým?

V senickom klube som už dlhšie a pred štartom poslednej sezóny mi v klube navrhli, aby som sa do toho pustil ako hlavný tréner. Predtým som si prešiel kategóriami najmenších detí ako U7, neskôr U10, potom ako asistent trénera pri U15 a predposlednú sezónu som strávil ako asistent trénera pri Rudolfovi Bílom, ktorý trénoval U19. Navyše, tým čo sa dialo v Senici v poslednom období, som bol prepojený aj s mužmi, kde som robil pomocného asistenta.

Áno, situácia v Senici bola náročná a v klube nezostal kameň na kameni, čo výrazne ovplyvnilo aj mládež. Ako ste to pocítili vo vašej kategórii? Prišlo k odlivu hráčov, keďže predtým sa v Senici hrala v dorasteneckej dvojičke druhá liga?

Nebol to problém len mojej kategórie, ale celkovo v klube. Nevedeli sme, čo nás čaká, ktoré kategórie sa nám podaria zachovať, aký bude odliv hráčov v jednotlivých tímoch. Čo sa týka môjho mladšieho dorastu, zostalo tu veľa chalanov, najmä gro tímu. Napríklad v takej U19 pocítili oveľa výraznejší odliv hráčov. Postupne sme tím dopĺňali, mnohých chalanov som sa snažil obvolať a udržať ich, čo bolo napokon možno aj rozhodujúce v tom, že naša U17 bola v súťaži silná.

Futbal je kolektívna hra, ale nedá sa mi spýtať otázku, či boli v tíme aj hráči, ktorí predstavovali výraznejšie opory v boji o titul?

Presne ako hovoríte, nechcem nikoho z hráčov extra vydvihovať, pretože základ nášho úspechu bol jednoznačne v kolektíve. Tí hráči, ktorí mali menej priestoru v zápasoch, sa nikdy nesťažovali a vytrvalo čakali na svoju šancu. Koho by som ale vyzdvihol, je určite kapitán Ľuboš Jurík, ktorý bol ten, ktorý zdvihol zástavu a povedal áno, keď sa išlo niečo robiť. Samozrejme, v kabíne bola aj sranda, ale keď bolo treba pracovať v tréningu alebo na zápase, on bol ten, čo to držal. Zároveň by som u neho vyzdvihol, že to bol jediný hráč z celej ligy, ktorý odohral všetky minúty bez toho, aby bol striedaný alebo niečo zameškal. Odohral čistých 32 zápasov.

Ak by som ešte niekoho mal vyzdvihnúť, ku koncu sezóny nás potiahol náš najlepší strelec Vlasyi Tur, ktorý dal 27 gólov. Bol to útočník, ktorý bol vždy na tom správnom mieste.

Keď si pozriem vašu súpisku, je medzi vami vidieť viacero hráčov z Ukrajiny. Ako sa k vám dostali?

Celkovo sme mali v klube osem Ukrajincov, štyria boli v kategórii U19 aj keď vekovo patrili ešte do U17 a štyria hrali za mladší dorast. V jednom zápase však môžu hrať maximálne štyria cudzinci, takže sme to takto rozdelili. Sú to chalani, ktorí utiekli pred vojnou a bývajú v detskom domove v Holíči, pričom tam hrávali aj v klube, ale na základe dobrej spolupráce medzi Senicou a Holíčom sa presunuli k nám.

Ako to bude s vami a kategóriou U17 budúcu sezónu?

Neviem, či to je tajomstvo (smiech), ale od nasledujúcej sezóny prechádzam ako tréner k U19. Oba dorasty, mladší aj starší, budú pokračovať v tretej lige.

Pôjdete do U19 s nejakými konkrétnymi ambíciami?

Nerád robím zásadné vyhlásenia, ale chalani sú dostatočne šikovní a budeme robiť všetko preto, aby sme zabojovali o popredné priečky. Nechcem si klásť nejaké alibistické ciele, že budeme hrať prvú šestku a budeme sa z toho tešiť, ale chcem, aby sme zabojovali o čo najvyššie miesta, a možno aj o postup.

Budete do staršieho dorastu zapracovávať nejakých hráčov z U17?

Prechádzajú tam štyria ukrajinskí hráči a celkovo nám ich zostane v klube asi sedem, preto by sme to chceli prepojiť s obnovujúcim sa A-mužstvom, že by sa tí vekovo najstarší mohli postupne zapracovávať k mužom. Okrem toho predpokladám, že do prípravy sa zapojí Tomáš Chalupa, ktorý vekom prechádza do vyššej kategórie, ďalej by to mal byť Filip Filípek a dvojica hráčov, ktorá by mohla zostať v U17, ale posúva sa s nami na prípravu, a to Ľuboš Jurík a Fabián Pavelka.

Bude pre vás kategória staršieho dorastu neznámou?

Nakoľko sme často s U19 spolupracovali a niektoré naše tréningy boli spoločné, všetkých chlapcov veľmi dobre poznám a nepredpokladám, že by to pre mňa mala byť nejaká neznáma.

Ako to vyzerá s letnou prípravou, kedy ju plánujete odštartovať?

Prípravu začíname 10. júla a odohráme päť zápasov, jeden s U17 Petržalky, ktorí hrajú prvú ligu. V príprave máme naplánovanú aj konfrontáciu s mužmi, mali by to byť Rybky a potom aj zahraničného súpera z českého Hodonína. Pripravovať sa budeme v domácich podmienkach, ktoré sú výborné a ligu začíname 6. augusta.

Tým, že u vás nefungovali poslednú sezónu muži, mládež odohrala domáce zápasy na hlavnom štadióne. Bolo aj to pre hráčov motiváciou?

Celý svoj dorastenecký vek som hrával v Senici a občas sa hralo aj na hlavnom štadióne, ale teraz to bolo 95% zápasov. Na tom si zakladám a vždy hovorím chalanom, že keď prídu na štadión, nech sa naň pozrú a vážia si to, že tu môžu hrať. Ihrisko je vždy výborne pripravené, v okolí najkvalitnejšie, a nielen čo sa týka nižších, ale aj vyšších líg, k dispozícii máme krásny štadión, a to nie je v niektorých kluboch samozrejmosť.

Vzhľadom k dobrým výsledkom, ktoré ste dosahovali, začala narastať na vaše domáce zápasy aj divácka kulisa?

Zo začiatku to nebolo také a ľudia chodili sledovať skôr U19, ale postupne som videl, že pribudli v hľadisku aj mladší chalani, či ľudia, ktorých som tam nevídaval, takže tie posledné kolá to naberalo na obrátkach. Ľudia videli alebo počuli o našich výsledkoch, predvádzali sme peknú hru na vysokej úrovni a diváci začali chodiť vo vyššom počte, a nielen rodičia.

⋌ Martina Radošovská

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou