Štát chce zvýšiť poplatky pre železničných dopravcov, môže to mať fatálne následky

Odborári nesúhlasia s návrhom ministerstva dopravy.

ZÁHORIE. Ministerstvo dopravy predložilo návrh ktorý má obmedziť zľavy na železničnej trati pre nákladných dopravcov. Z doterajších 22,5 miliónov eur by sa zdroje znížili o 7,5 miliónov eur, teda o tretinu celkovej sumy. Niektoré druhy zliav plánujú zrušiť úplne.

Stratégia ministerstva síce hovorí o navýšení investícií do opráv a údržby železníc, no rezort plánuje tieto prostriedky zobrať práve z vrecka železničných nákladných dopravcov, pre ktorých by tento krok mohol znamenať finančné problémy, stratu konkurencieschopnosti, pracovných miest, ale straty pre štát. Hrozí odklonenie cez okolité štáty, čo sa už aktuálne deje.

Návrh rezortu sa dotýka celého Slovenska, ale aj Trnavského kraja a Záhoria. Odborári riešia zvolanie tripartity.

Fatálne následky

Dokument ministerstva dopravy s názvom Nastavenie udržateľnej stratégie poplatkov za železničnú dopravnú cestu sa podľa odborárov v podstate snaží o presný opak udržateľnosti.

Spoločnosti majú totiž plány investícií nastavené dlhodobo popredu a rýchlosť, ktorou by sa mala nová stratégia implementovať, by pre nich mohla byť doslova likvidačná. Priamym dôsledkom bude výrazné zdraženie nákladnej železničnej dopravy.

Patrik Benka, riaditeľ Asociácie železničných dopravcov (AROS), takýto krok ministerstva odmieta.

"Ako AROS odmietame, že by sme chceli krok, ktorý aktuálne navrhuje ministerstvo. My naopak požadujeme dlhodobú stabilitu a nezvyšovanie ceny za železničnú dopravnú cestu. To, že teraz chce ministerstvo drasticky zvýšiť cenu užívania železnice, nemožno obhajovať tým, že sa prostriedky presunú na údržbu. Slovenské železnice potrebujú investície vo výške desiatok miliónov eur a navýšenie o 7,5 milióna eur nič nerieši," vysvetlil.

Riaditeľ štátneho CARGA vysvetlil, že zvýšenie poplatku bude o 30 až 50 percent podľa druhu prepravy.

"Zvýšenie má platiť už od nového roku. Na to my ani ostatní slovenskí dopravcovia nemáme šancu reagovať. Slovenské železnice prestanú byť konkurencieschopné. Nákladná doprava sa presunie buď na kamióny alebo sa bude v prípade medzinárodnej prepravy voziť cez Poľsko a Maďarsko. Všade v okolitých štátoch bude doprava lacnejšia. Trendom v celej Európe je presúvať nákladnú dopravu práve na železnicu, pretože ide o najekologickejší a najbezpečnejší druh dopravy," vysvetlil Roman Gono, generálny riaditeľ ZSSK CARGO.

Slovensko sa podľa neho od tohto trendu začína výrazne vzďaľovať.

S rezortom nesúhlasí ani spolok Na Železnicu. Hovorkyňa Darina Željazkovová skonštatovala, že návrh by mohol mať pre slovenskú železnicu priam fatálne následky.