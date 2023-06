Vychovávajú talenty, napredujú v mužskej kategórii. Hádzaná v Malackách má bohatú históriu

Pri príležitosti svetového dňa hádzanej sme nahliadli do klubu.

MALACKY. Minulý týždeň oslavovala hádzaná svoj svetový deň, ktorý vznikol pod záštitou Medzinárodnej federácie hádzanej (IHF) v roku 1994.

Pri tejto príležitosti sme v krátkosti nahliadli do malackého hádzanárskeho klubu TJ Strojár Malacky.

Muži budú bojovať o lepšie umiestnenie

Muži obsadili v konečnej tabuľke extraligy 10. miesto, čo je ich doteraz najlepšie umiestnenie.

Hlavným trénerom Záhorákov bol Bojan Ćirić, pre ktorého to bola prvá kompletná sezóna na lavičke spojeného tímu Stupavy a Malaciek.

Dlhá a náročná sezóna

Oproti predošlému ročníku prešiel tím značným posilnením v podobe balkánskych legionárov a mladíci, na ktorých klub stavia, nadobudli potrebné skúsenosti.

„Bola to pre mňa nová skúsenosť. Nová krajina, nová liga, nový tím. Snažil som sa naučiť jazyk čo najrýchlejšie, aby som nemusel komunikovať v angličtine. Viem, že tu nie som tak dlho, ale cítim sa tu naozaj ako doma. Ľudia pracujúci v klube a aj chalani, ktorí pre mňa hrajú, sú úžasní. Je to skupina mužov, ktorí milujú tento šport, svoje mesto, a cítim sa skutočne dobre ako tréner Zahorákov,“ vysvetlil kouč Ćirić.

Sezóna bola dlhá a náročná, obzvlášť s novými tvárami v kádri bol potrebný čas, aby sa kolektív navzájom spoznal.

Záhoráci Stupava/Malacky v sezóne 2022/2023 (zdroj: archív klubu)

„Spolieham sa na trochu odlišný systém, takže som potreboval čas, aby som chlapcom vysvetlil, čo očakávam. Bolo to ťažké, ale čím viac času plynulo, tým to vyzeralo lepšie. Bol to dobrý prvý krok a to najlepšie ešte len príde,“ pokračoval tréner hádzanárov. Najdôležitejší pre tím bol progres, ktorý krok po kroku dosahovali.

„Hrali sme zaujímavý a sledovateľný štýl hry. Hrali sme rýchlu, modernú hádzanú a s tým som spokojný. Bol som tiež spokojný s tým, ako chlapci trénovali a s disciplínou, ktorú preukázali.

Na druhej strane, jediná vec, s ktorou nie som spokojný, je naša pozícia v tabuľke. Viem, že sme dosiahli rekordný počet bodov pre klub, ale to nestačilo. Máme väčšie ciele a desiate miesto ma na konci sezóny nespravilo šťastným,“ priznal Ćirić.

Výborný kolektív

Momentálne je v hádzanárskych súťažiach prestávka, klub už začal pomaly predstavovať zmeny na nasledujúcu sezónu. Smerom dnu sú to hráči ako Michal Kurka a Anur Burnazovič. Smerom von je to zatiaľ len Samuel Valent.

„Samozrejme, máme všetko naplánované.

Prvý tréning bude 10. júla a bude to ťažkých sedem týždňov pre všetkých, ale budeme pripravení. Do tímu prídu skutočne dobré posily, ale nechcem konkretizovať mená. Cieľ pre budúcu sezónu je pre mňa jasný, play-off. Mali sme čas trochu vybudovať systém a naozaj verím chlapcom, že sa dostaneme do vyraďovacej časti. Je to môj hlavný cieľ,“ prezradil kouč, ktorý nešetril chválou ani na fanúšikov malackej hádzanej.

„Hrali sme pre fanúšikov a hrať v Maline alebo v Stupave bolo vždy fantastické. Zvykol som si na skvelú atmosféru vo svojich tímoch, ale bol som prekvapený, ako rýchlo sme vytvorili rodinnú atmosféru.

Chlapci naozaj dobre spolupracujú a to je niečo, čo ma veľmi teší. Všetkým prajem pekné leto a uvidíme sa opäť na zápasoch v septembri,“ uzavrel kouč spojeného tímu Malacky-Stupava.

Ilustračná fotka (zdroj: archív klubu)

Excelentná sezóna mládeže

Mládežníckym celkom Malaciek sa darilo. Mladšie žiačky, ktoré sú spojené s klubom ŠKH Rohožník, neprehrali ani jeden zápas za celú sezónu. 25 zápasov a 25 výhier. Na otvorených majstrovstvách Slovenska v Žiline sa umiestnili na bronzovom mieste. Staršie žiačky skončili na druhom mieste hneď za Stupavou v krajskej súťaži.

„Víťazstvo mladších žiačok v krajskej súťaži BKZH bolo bez jedinej prehry, víťazstvá na medzinárodných turnajoch v Dánsku, v Rakúsku a obrovský úspech, 3. miesto na majstrovstvách Slovenska spolu s najlepšou hráčkou celého turnaja Adélou Cormanovou sú pre nás veľkým úspechom.

Mini ročník 2012-13 taktiež nezaostáva v napredovaní a krajskú súťaž BKZH ukončili na 1. mieste a mini ročník 2014-15, aj keď chýbali na dvoch turnajoch, uzatvárajú sezónu na 3. mieste. Naše úspechy utvrdzujú aj nominácie na reprezentáciu Slovenska, po reprezentantke Majke Olšovskej máme ďalšie dve, v kadetkách Karolínu Šperglovú a v juniorkách Natáliu Tomaškovičovú,“ hodnotí mládežnícku sezónu malacký klub.

Mladší žiaci tiež pomerne suverénne dominovali v krajskej súťaži, ktorú vyhrali, a na otvorených majstrovstvách Slovenska v Žiline sa umiestnili na peknom 5. mieste.

Starší žiaci sa umiestnili v krajskej súťaži na 2. mieste a následne na záverečnom turnaji majstrovstiev Slovenska sa im nepodarilo prebojovať sa do záverečnej časti a finálovej fázy turnaja, a tak si zahrali v prezidentskom pohári o 7. miesto, kde nakoniec porazili Trebišov.

Staršie dorastenky skončili na 6. mieste a mladšie na 9. mieste tabuľky 1. ligy dorastencov a dorasteniek na celom Slovensku. Mladší dorastenci obsadili v konečnej tabuľke 7. miesto a starší dorast uzavrel sezónu na 9. mieste.

(zdroj: archív klubu)

Talentované odchovankyne v reprezentácii

Hráčka TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník Laura Walterová sa dostala do nominácie najlepších hádzanárov za rok 2022. Nominácie vzišli z hlasov odborníkov, predstaviteľov klubov a zástupcov médií, pričom Laura figurovala v kategórii Talent do 20 rokov.

„Už len samotná nominácia je pre mňa veľkým úspechom,“ vyjadrila sa skromne Laura.

Laura Walterová (zdroj: Slovenský zväz hádzanej)

V tejto ankete nebola ešte nikdy nominovaná žiadna malacká hádzanárka. Laura Walterová bola minulý rok najlepšou strelkyňou reprezentácie SR do 18 rokov na majstrovstvách sveta, keď v 7 zápasoch dala 40 gólov.

V tomto roku hosťovala v tíme Tatran Stupava, ktorý hrá najvyššiu slovenskú ženskú ligu. V najvyššej dorasteneckej lige bola suverénne najlepšou strelkyňou Malaciek, až kým nemusela ísť na operáciu. Momentálne sa zotavuje po zranení kolena, no túži sa čo najskôr vrátiť na palubovku a pomôcť reprezentácii, opäť hrať na najvyššej úrovni.

Ďalšou talentovanou hráčkou z Malaciek je Natália Tomaškovičová, odchovankyňa klubu, ktorá bola pozvaná na reprezentačný zraz junioriek. Počas zrazu odohrala aj prípravný zápas proti Česku v Bytči.

Ďalšou talentovanou hráčkou z Malaciek je Natália Tomaškovičová, odchovankyňa klubu, ktorá bola pozvaná na reprezentačný zraz junioriek. Počas zrazu odohrala aj prípravný zápas proti Česku v Bytči.

Článok vznikol v spolupráci s klubom TJ Strojár Malacky.