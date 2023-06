Podnikateľ dlhuje státisíce eur. Obviňuje podvedených zákazníkov aj médiá

Hrozí mu 15 rokov väzenia.

SKALICA. Konateľ zasklievacej firmy Balkona Slavomír Buraj, ktorý zákazníkom dlhuje viac ako 300-tisíc eur, sa 22. júna opäť postavil pred sudcu v Trnave.

Znova predstavil portfólio dôvodov, prečo zákazníkom nedodal dohodnuté a zaplatené diela.

Za jeho stíhanie údajne môže exriaditeľ trnavskej polície s policajným zborom, samotní zákazníci, ktorí podľa neho nepochopili zmluvu či médiá.

Na sociálnej sieti sa pravidelne chválil luxusným životom. Dokonca počas pandémie, na ktorú sa tiež vyhováral, často cestoval do Egypta. Podľa jeho slov tam nechodil na dovolenky. Prezradil prekvapivý dôvod.

Prečo chodil počas pandémie do Egypta

Vo štvrtok 20. apríla prokurátor Burajovi navrhol dohodu o vine a treste. Ten ju však odmietol.

Trvá na svojej nevine a na tom že je obeťou objednávky. Jeho obvinenie vraj vyrobil bývalý riaditeľ krajskej polície Rastislav Grznár. Podľa Martina Žilku, jedného z obhajcov poškodených, však len robí obštrukcie a nevyzerá to tak, že by mal dostatok dôkazov na podloženie svojho tvrdenia.

Buraj stále avizuje vrátenie peňazí či vykonanie diel. "Škoda je aktuálne okolo 300-tisíc eur, no hodnota škody bola mnohonásobne vyššia. Ak by finančné prostriedky mal, už by ich zrejme vrátil. Výrazne by to znížilo hranicu trestu," vysvetlil Žilka.

Obhajuje ho štátom pridelená advokátka, na poslednom pojednávaní však rozprával najmä on sám. Konal sa výsluch obžalovaného, na ktorý sa Buraj naozaj pripravil. Mal po ruke dokonca zbierku zákonov.