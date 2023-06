Dubovce riešili otázku postupu. Víťaz najvyššej oblastnej súťaže okúsi krajskú ligu

V tíme odvádzali dlhodobú prácu, ktorá priniesla ovocie.

DUBOVCE. Dubovce majú za sebou vydarenú sezónu, v ktorej siahli na titul okresných majstrovstiev a od novej sezóny budú súčasťou krajskej 6. ligy Západ.

Na čele tabuľky si vytvorili osembodový náskok pred druhou Petrovou Vsou. Ako doplnil tréner Tomáš Milota, za úspechom stojí dlhodobá koncepčná práca, ktorú v mužstve odvádzali, aj to, že do seba zapadlo viacero faktorov.

O postupových ambíciách sa pri tom v Dubovciach hovorilo počas celej sezóny veľmi opatrne.

TJ Slovan Dubovce si vybojovali víťazstvo v 7. lige ObFZ Senica (zdroj: archív klubu)

„Z nášho pohľadu ide o úspešnú sezónu. Postup nebol náš primárny cieľ a kryštalizovalo sa to postupne. Podávali sme konzistentné výkony, až na pár výnimiek, kedy nám to výsledkovo nevyšlo úplne ideálne, najmä na konci sezóny, kde to bolo už náročnejšie aj počtom zápasov, či šírkou nášho kádra.

Všetky naše výsledky smerovali k tomu, že súťaž máme dobre rozbehnutú a chceme bojovať o víťazstvo, no nechceli sme verejne vyhlasovať veľké reči. Nebol to cieľ, za ktorým sme chceli ísť za každú cenu,“ vysvetlil Milota, ktorý popri trénovaní hráva za český Lanžhot.

V článku sa dočítate: Ako Dubovce hodnotia uplynulý ročník a čo stojí za ich úspechom?

Kto predstavoval opory tímu?

Prečo sa im v zime nepodarilo doplniť káder?

Ako sa im bojovalo s úzkym kádrom?

Čo okrem osláv priniesol posledný zápas sezóny?

Čo všetko si museli zhodnotiť pri rozhodovaní sa o postupe?